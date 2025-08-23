São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O São Paulo recebe o Atlético-MG neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vindo de classificação na Copa Libertadores, eliminando o Atlético Nacional, nos pênaltis, pelas oitavas de final, o Tricolor tem a missão de manter o bom momento na competição nacional, em que não perde há sete jogos, para tentar entrar no G6.

O Atlético-MG, por sua vez, avançou para as quartas de final da Copa Sul-Americana no meio de semana ao vencer o Godoy Cruz, na Argentina, por 1 a 0, depois de também ter superado o adversário na ida, em Belo Horizonte, por 2 a 1. No Brasileirão, porém, a situação não é boa. O time figura na 11ª colocação e precisa voltar a pontuar para subir na tabela.

Onde assistir São Paulo x Atlético-MG ao vivo?

O duelo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro será televisionado pelo Premiere, mas você também acompanha todos os lances em tempo real e a repercussão de São Paulo x Atlético-MG aqui no gazetaesportiva.com.

Como o São Paulo chega para o jogo?

Depois de um dia de folga passada a classificação na Libertadores, o elenco do São Paulo se reapresentou na última quinta-feira, iniciando a preparação para o duelo com o Atlético-MG. Para essa partida, o time comandado por Hernán Crespo pode ter novidades.

Como no meio da próxima semana o São Paulo não terá compromisso, Hernán Crespo pode utilizar mais uma vez o time titular, apesar do desgastante confronto com o Atlético Nacional, pela Libertadores, já que haverá tempo de sobra para descansar seus jogadores depois do jogo contra o Galo.

O São Paulo não perde há quatro jogos, mas nos últimos três acabou saindo de campo com o empate. Por isso, voltar a somar três pontos, diante de sua torcida, aproveitando o embalo da classificação pela Libertadores, é a missão dos comandados de Hernán Crespo para esse fim de semana.

Como o Atlético-MG chega para o jogo?

O Atlético-MG chega para o duelo com o São Paulo mais pressionado. Embora tenha se classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o time precisa reagir no Campeonato Brasileiro para não se distanciar ainda mais dos primeiros colocados, já que atualmente figura na 11ª posição.

Por outro lado, é inegável que o foco da equipe atleticana tem se dividido entre o compromisso desse fim de semana no Brasileirão e o clássico contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Por isso, há a possibilidade de o Atlético-MG ir a campo para o confronto com o São Paulo com uma formação alternativa, visando preservar seus principais nomes para o jogo mais importante da temporada até aqui.

Histórico do confronto entre São Paulo x Atlético-MG

As duas equipes já se enfrentaram 112 vezes ao longo da história. São 36 vitórias do São Paulo, 37 empates e 39 vitórias do Atlético-MG.

As duas equipes, inclusive, já decidiram final de Campeonato Brasileiro. Na edição de 1977, em que a decisão foi disputada em março de 1978, Atlético-MG e São Paulo se enfrentaram no Mineirão e, após empate sem gols no tempo regulamentar, o Tricolor levou a melhor nos pênaltis, vencendo por 3 a 2.

Confira como foram os últimos cinco jogos entre as duas equipes:

Atlético-MG 0 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2025



São Paulo 2 x 2 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2024



Atlético-MG 0 x 0 São Paulo - Copa do Brasil 2024



São Paulo 0 x 1 Atlético-MG - Copa do Brasil 2024



Atlético-MG 2 x 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2024

Estatísticas

As estatísticas escancaram a diferença de estilos entre Atlético-MG e São Paulo. Enquanto o Galo procura ter mais o domínio do jogo e ameaçar o adversário concluindo a gol, o Tricolor tem números que comprovam o espírito aguerrido da equipe, que não vende barato uma vitória no Brasileirão.

Atlético-MG



- média de 16.3 chutes a gol por jogo (maior média do campeonato)

- média de 5 chutes no alvo por jogo (3ª maior do campeonato)

- 54,7% de média de posse de bola (4ª maior do campeonato)

São Paulo



- 57 cartões amarelos recebidos (2 ª maior do campeonato)



- média de 15 faltas por jogo (2ª maior do campeonato)



- média de 8.8 interceptações por jogo (4ª maior do campeonato)

Prováveis escalações

O São Paulo pode ter novidades para essa partida. Lucas, acionado no decorrer do confronto com os colombianos, tem a possibilidade de começar jogando. Rafael Tolói, embora já tenha seu nome publicado no BID, não irá para o jogo, já que ainda precisa se recondicionar fisicamente - a última partida que disputou foi no dia 4 de maio.

O Atlético-MG, por sua vez, não poderá contar com o atacante Hulk. O camisa 7, principal referência técnica do elenco comandado por Cuca, terá de cumprir suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos.

Na zaga, as opções também não são muitas. Lyanco se recupera de lesão, já Alonso cumpre suspensão por ter sido expulso na rodada passada. Com isso, restam a Cuca Ivan Román, Victor Hugo e Vitão, promovido das categorias de base.

Veja as prováveis escalações a seguir:

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Marcos Antônio, Bobadilla, Lucas e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Iván Román, Victor Hugo e Caio Paulista; Fausto Vera, Gabriel Menino e Reinier; Júnior Santos, Dudu e Rony.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Ingressos

Os preços dos ingressos variam de R$ 50,00 a R$200,00. O setor com bilhete mais barato é a Arquibancada Norte Oreo, enquanto os mais caros são as Cadeiras Especiais Leste Lacta e Oeste Ouro Branco. As demais seções possuem preços entre R$ 80,00 e R$ 150,00.