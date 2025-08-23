Richarlison em alta: os números do Pombo no começo da Premier League

O atacante Richarlison está entre os destaques do início promissor de campanha do Tottenham na temporada 2025/26 da Premier League. O brasileiro contribui de maneira decisiva na parte ofensiva da equipe, que conquistou duas vitórias nas duas rodadas iniciais no Campeonato Inglês.

Richarlison em alta

O Tottenham estreou no Inglês com uma vitória por 3 a 0 sobre o Burnley. Nesta partida, Richarlison balançou as redes em duas oportunidades, com um gol em cada tempo.

Show diante do gigante

Neste sábado, o Tottenham voltou a brilhar com um triunfo fora de casa sobre o badalado Manchester City. Richarlison teve um dia de garçom e deu uma assistência na partida.

Números de Richarlison