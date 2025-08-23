Richarlison em alta: os números do Pombo no começo da Premier League
O atacante Richarlison está entre os destaques do início promissor de campanha do Tottenham na temporada 2025/26 da Premier League. O brasileiro contribui de maneira decisiva na parte ofensiva da equipe, que conquistou duas vitórias nas duas rodadas iniciais no Campeonato Inglês.
Richarlison em alta
O Tottenham estreou no Inglês com uma vitória por 3 a 0 sobre o Burnley. Nesta partida, Richarlison balançou as redes em duas oportunidades, com um gol em cada tempo.
Show diante do gigante
Neste sábado, o Tottenham voltou a brilhar com um triunfo fora de casa sobre o badalado Manchester City. Richarlison teve um dia de garçom e deu uma assistência na partida.
Números de Richarlison
- Gols: 2
- Assistências: 1
- Finalizações: 5
- Finalizações no gol: 3
- Dribles certos: 2
- Duelos ganhos: 5 de 8
- Passes Longos: 2 (100% de acerto)
- Fonte: SofaScore.