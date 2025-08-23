Topo

Richarlison em alta: os números do Pombo no começo da Premier League

23/08/2025 12h00

O atacante Richarlison está entre os destaques do início promissor de campanha do Tottenham na temporada 2025/26 da Premier League. O brasileiro contribui de maneira decisiva na parte ofensiva da equipe, que conquistou duas vitórias nas duas rodadas iniciais no Campeonato Inglês.

Richarlison em alta

O Tottenham estreou no Inglês com uma vitória por 3 a 0 sobre o Burnley. Nesta partida, Richarlison balançou as redes em duas oportunidades, com um gol em cada tempo.

Show diante do gigante

Neste sábado, o Tottenham voltou a brilhar com um triunfo fora de casa sobre o badalado Manchester City. Richarlison teve um dia de garçom e deu uma assistência na partida.

Números de Richarlison

  • Gols: 2

  • Assistências: 1

  • Finalizações: 5

  • Finalizações no gol: 3

  • Dribles certos: 2

  • Duelos ganhos: 5 de 8

  • Passes Longos: 2 (100% de acerto)

  • Fonte: SofaScore.

