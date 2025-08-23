Richarlison dá assistência, e Tottenham bate o Manchester City fora de casa pelo Campeonato Inglês

O Manchester City recebeu o Tottenham, na manhã deste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Inglês, no Etihad Stadium. Os visitantes venceram por 2 a 0, com gols de Brennan Johnson e João Palhinha.

Com o resultado, o Manchester City conheceu sua primeira derrota nesta edição do Campeonato Inglês e caiu, momentaneamente, para a 4ª posição, com três pontos. Por outro lado, o Tottenham manteve o 100% de aproveitamento e pulou para a liderança da competição, com seis pontos.

O Manchester City volta a campo no dia 31 de agosto, domingo, às 10 horas (de Brasília), quando visita o Brighton, no Falmer Stadium. O Tottenham recebe o Bournemouth no próximo sábado, às 11 horas, no Tottenham Hotspur Stadium. As duas partidas são válidas pela terceira rodada do Campeonato Inglês.

Tottenham Hotspur at the Etihad ? pic.twitter.com/b6Zvfd5Byb ? Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 23, 2025

Os dois gols do Tottenham foram marcados no primeiro tempo. Aos 34 minutos, Richarlison recebeu bom passe de Pape Matar Sarr e avançou pela ponta direita. O brasileiro cruzou e Brennan Johnson completou para o fundo das redes.

Pouco antes do intervalo, o goleiro James Trafford saiu jogando errado. Richarlison ficou com a bola, mas acabou desarmado. A sobra voltou aos pés de João Palhinha, que bateu firme e marcou o segundo gol da partida, aos 46 minutos.