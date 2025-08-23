Topo

Richarlison dá assistência, e Tottenham bate o Manchester City fora de casa pelo Campeonato Inglês

23/08/2025 10h30

O Manchester City recebeu o Tottenham, na manhã deste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Inglês, no Etihad Stadium. Os visitantes venceram por 2 a 0, com gols de Brennan Johnson e João Palhinha.

Com o resultado, o Manchester City conheceu sua primeira derrota nesta edição do Campeonato Inglês e caiu, momentaneamente, para a 4ª posição, com três pontos. Por outro lado, o Tottenham manteve o 100% de aproveitamento e pulou para a liderança da competição, com seis pontos.

O Manchester City volta a campo no dia 31 de agosto, domingo, às 10 horas (de Brasília), quando visita o Brighton, no Falmer Stadium. O Tottenham recebe o Bournemouth no próximo sábado, às 11 horas, no Tottenham Hotspur Stadium. As duas partidas são válidas pela terceira rodada do Campeonato Inglês.

Os dois gols do Tottenham foram marcados no primeiro tempo. Aos 34 minutos, Richarlison recebeu bom passe de Pape Matar Sarr e avançou pela ponta direita. O brasileiro cruzou e Brennan Johnson completou para o fundo das redes.

Pouco antes do intervalo, o goleiro James Trafford saiu jogando errado. Richarlison ficou com a bola, mas acabou desarmado. A sobra voltou aos pés de João Palhinha, que bateu firme e marcou o segundo gol da partida, aos 46 minutos.

