Topo

Esporte

Regularizado, Tolói não é relacionado para duelo com o Atlético-MG

Rafael Tolói, zagueiro do São Paulo - Miguel Schincariol / São Paulo FC
Rafael Tolói, zagueiro do São Paulo Imagem: Miguel Schincariol / São Paulo FC

23/08/2025 15h03

Rafael Tolói não foi relacionado pelo São Paulo para o duelo deste domingo, com o Atlético-MG, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Embora seu nome já tenha sido publicado no BID da CBF e ele esteja treinando normalmente com o restante do elenco, o zagueiro ainda precisa se recondicionar fisicamente, uma vez que seu último jogo oficial foi no dia 4 de maio.

Relacionadas

Pai e filho copiam fórmula da Família Díaz para reerguer Náutico na Série C

Ludmila faz hat-trick mais rápido da história da liga feminina dos EUA

CR7 marca na final da Supercopa saudita, mas Al-Nassr perde e amplia jejum

Na ocasião, o defensor esteve em campo pela Atalanta, enfrentando o Monza, pelo Campeonato Italiano. O time de Tolói saiu de campo com a goleada por 4 a 0, mesmo atuando fora de casa.

Aos 34 anos, Tolói volta ao São Paulo após dez temporadas no futebol italiano. Sua longa trajetória na "Velha Bota" o fez se naturalizar e defender a seleção do país, chegando a conquistar a Eurocopa de 2020.

Pelo São Paulo, Tolói esteve presente na última conquista internacional do clube. Em 2012, o zagueiro era titular da equipe que se sagrou campeã da Copa Sul-Americana contra o Tigre, da Argentina.

A ideia é ter Tolói à disposição antes das quartas de final da Libertadores, que, para o São Paulo, começa dia 18 de setembro, contra a LDU, em Quito. O Tricolor aproveitará a pausa pela data Fifa, no início de setembro, para preparar o atleta para os grandes desafios do segundo semestre.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Escalação do São Paulo: elenco fecha preparação para duelo com o Galo

Transmissão ao vivo de Goiás x América-MG pela Série B: veja onde assistir

Escalação do Santos: Guilherme e Gil aumentam lista de baixas para duelo com Bahia

Acertado com o Vasco, Matheus França é esperado no Rio para assinar contrato

Sesi Bauru derrota Climed/Atibaia na abertura do Paulista masculino

Makhachev abre as portas para superluta contra Topuria no UFC: "Há uma intriga"

St Pauli busca empate com Borussia Dortmund na primeira rodada do Campeonato Alemão

Com 'Evidências', conjunto do Brasil brilha e torcida explode no Mundial

Chris Ramos é relacionado e pode estrear pelo Botafogo contra o Juventude

Corinthians encerra preparação para pegar o Vasco; veja provável escalação

Sub-15 e sub-17 do Palmeiras goleiam na estreia da 3ª fase do Paulista