Regularizado, Tolói não é relacionado para duelo com o Atlético-MG

Rafael Tolói não foi relacionado pelo São Paulo para o duelo deste domingo, com o Atlético-MG, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Embora seu nome já tenha sido publicado no BID da CBF e ele esteja treinando normalmente com o restante do elenco, o zagueiro ainda precisa se recondicionar fisicamente, uma vez que seu último jogo oficial foi no dia 4 de maio.

Na ocasião, o defensor esteve em campo pela Atalanta, enfrentando o Monza, pelo Campeonato Italiano. O time de Tolói saiu de campo com a goleada por 4 a 0, mesmo atuando fora de casa.

Aos 34 anos, Tolói volta ao São Paulo após dez temporadas no futebol italiano. Sua longa trajetória na "Velha Bota" o fez se naturalizar e defender a seleção do país, chegando a conquistar a Eurocopa de 2020.

Pelo São Paulo, Tolói esteve presente na última conquista internacional do clube. Em 2012, o zagueiro era titular da equipe que se sagrou campeã da Copa Sul-Americana contra o Tigre, da Argentina.

A ideia é ter Tolói à disposição antes das quartas de final da Libertadores, que, para o São Paulo, começa dia 18 de setembro, contra a LDU, em Quito. O Tricolor aproveitará a pausa pela data Fifa, no início de setembro, para preparar o atleta para os grandes desafios do segundo semestre.