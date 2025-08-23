Red Bull Bragantino acaba com má fase e vence o Fluminense
O Red Bull Bragantino voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Os paulistas bateram por 4 a 2 o Fluminense, neste sábado, em Bragança Paulista. Com o resultado, a equipe da casa chegou a 30 pontos e assumiu a quinta posição. Já os cariocas seguem com 27, em nono.
Os donos da casa encaminharam a vitória no início do primeiro tempo, com gols de John John e Sasha. Antes do intervalo, o Fluminense diminuiu com Hércules. O Red Bull Bragantino marcou o terceiro na etapa final, com Laquintana. Só que os visitantes voltaram a marcar, com Lucho Acosta. Os paulistas decretaram a vitória com gol de Davi Gomes.
Antes disso, o Fluminense visita o Bahia pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. As duas equipes entram em campo nesta quinta-feira, às 19h30, na Arena Fonte Nova.
O jogo
O Bragantino começou com tudo e abriu o placar com um minuto. Após cruzamento, Laquintana impediu a saída pela linha de fundo e tocou para John John mandar para a rede.
Os donos da casa não deram chance ao Fluminense e ampliaram aos três minutos. Laquintana tocou para Sasha, que finalizou na saída de Fábio.
Somente após o segundo revés, o Fluminense conseguiu chegar ao ataque com qualidade. Cano finalizou duas vezes, mas sem levar perigo. O Bragantino passou a administrar o resultado e só voltou a assustar aos 27 minutos, em chute de Vanderlan que foi na rede pelo lado de fora.
O Fluminense esboçou uma pressão nos minutos finais e quase marcou aos 40 minutos. Freytes tentou o cruzamento e obrigou Cleiton a boa defesa para evitar o gol direto. Já nos acréscimos, Canobbio tocou para Hércules na área. O volante mandou para a rede para recolocar os visitantes na partida antes do intervalo.
No segundo tempo, o Bragantino voltou mais ligado e ampliou aos dois minutos. Vanderlan cruzou para Laquintana cabecear para a rede.
O revés foi sentido pelos cariocas, que demoraram a reagir na partida. No entanto, o Fluminense conseguiu novamente diminuir a vantagem aos 17 minutos. Guga finalizou, Cleiton espalmou e Lucho Acosta mandou de primeira para a rede.
A partir daí, o confronto ficou aberto com as duas equipes voltadas para o ataque. O Fluminense teve a chance de empatar com Fuentes, mas o lateral cabeceou para o chão e facilitou a defesa de Cleiton. Já o Bragantino contou com a sorte aos 35 minutos. Davi Gomes foi lançado e contou com o escorregão de Guga. O atacante entrou na área e tocou na saída de Fábio.
Nos minutos finais, o Fluminense ainda esboçou uma pressão, mas viu o Bragantino segurar o resultado para sair de campo com a vitória.
FICHA TÉCNICA
Red Bull Bragantino 4 x 2 Fluminense
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Data: 23 de agosto de 2026 (sábado)
Horário: 16h (de Brasília)
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Rafael Traci (SC)
Cartões amarelos: Cleiton, Laquintana e Pedro Henrique (Bragantino); Marcelo Pitaluga, Lucho Acosta e Canobbio (Fluminense)
Gols: John John, 1 min do 1º tempo, Sasha, 3 min do 1º tempo, Laquintana, 2 min do 2º tempo, Davi Gomes, 35 min do 2º tempo (Red Bull Bragantino) / Hércules, 46 min do 1º tempo, Lucho Acosta, 17 min do 2º tempo (Fluminense)
Red Bull Bragantino:
Cleiton; Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique (Gustavi Marques) e Vanderlan (Guilherme Lopes); Fabinho, Eric Ramires e Praxedes (Davi Gomes); Eduardo Sasha (Thiago Borbas), Laquintana (Mosquera) e Jhon Jhon
Técnico: Fernando Seabra
Fluminense:
Fábio; Guga, Freytes, Manoel (Nonato) e Fuentes; Bernal, Hércules e Lucho Acosta (Santi Moreno); Serna, Cano e Canobbio (Soteldo)
Técnico: Renato Gaúcho