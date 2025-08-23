Bragantino vence Flu com gols-relâmpago e quebra sequência de oito derrotas
Após oito derrotas seguidas, o RB Bragantino venceu o Fluminense por 4 a 2 em embate agitado pela Série A do Brasileirão. A equipe paulista marcou os dois primeiros gols com menos de quatro minutos de jogo.
Os tentos foram anotados por Jhon Jhon, Sasha, Laquintana e Davi, pelo Braga, e Hércules e Acosta, pelo Tricolor carioca. Com o resultado, o Massa Bruta chegou aos 30 pontos conquistados na competição, enquanto o Flu se manteve com 27.
Jhon Jhon não fazia gols há quase três meses. Um dos principais atletas do Bragantino havia marcado pela última vez em 26 de maio, no tento que deu a vitória do elenco paulista sobre o Juventude por 1 a 0.
As equipes voltam a campo na próxima semana: enquanto o Fluminense enfrenta o Bahia pela Copa do Brasil na quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Braga vai ao Rio de Janeiro contra o Botafogo no sábado, às 18h30, pelo Brasileirão.
Braga supera oito derrotas seguidas
O Massa Bruta não vencia um confronto desde a partida contra o Corinthians, quando bateu o rival paulista por 2 a 1 fora de casa, pelo Brasileirão.
Na sequência, empatou por 2 a 2 com o São Paulo e somou mais oito derrotas em seis jogos do Brasileirão e dois da Copa do Brasil contra o Botafogo, que gerou a eliminação do elenco da competição.
Gols e destaques
Com apenas um minuto de jogo, Jhon Jhon abriu o placar! O camisa 10 do Bragantino apareceu sem marcação na entrada da grande área, após Laquintana salvar forte cruzamento de Vanderlan, e finalizou para balançar as redes contra o Flu no primeiro minuto da partida.
Sasha ampliou pouco depois! Laquintana viu o atacante surgindo dentro da área rival e atravessou a jogada, para o atacante apenas ajeitar a bola e finalizar contra o gol de Fábio, aos 3 minutos.
Hércules diminuiu! O camisa 35 recebeu assistência de Canobbio, após ótimo passe de Acosta, e conseguiu chute que passou pelos mínimos espaços da defesa do Braga, aos 47 minutos do primeiro tempo.
Laquintana fez o terceiro! Vanderlan conseguiu belo cruzamento para o lado oposto da área tricolor e encontrou o atacante livre pela direita, que cabeceou forte para ampliar o placar, aos 2 minutos da segunda etapa.
Acosta fez o segundo do Flu! Aos 17 minutos do segundo tempo, o estreante do Tricolor aproveitou rebote de Cleiton em ótima finalização de Guga, e encobriu o goleiro para marcar seu primeiro pela equipe carioca.
Jovem Davi Gomes fez o quarto para encerrar a partida! O atacante de 20 anos aproveitou escorregão de Guga, saiu cara a cara com Fábio e cavou sobre o goleiro veterano, aos 35 da segunda etapa.
Cleiton evitou o terceiro do Flu. O goleiro fez ótima defesa após cabeceio de Nonato e manteve vantagem de dois gols para o Braga.
Borbas perdeu gol cara a cara. O atacante saiu em velocidade e cortou bem a marcação de Hércules. Apesar de ter dois companheiros ao lado, preferiu finalizar, mas acabou chutando pela direita do gol de Fábio.
Ficha técnica
RB Bragantino 4 x 2 Fluminense
Competição: 21ª rodada da Série A do Brasileirão
Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques - São Paulo
Data e hora: 23 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
Árbitro: Lucas Paulo Torezin
Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer e Andrey Luiz de Freitas
VAR: Rafael Traci
Gols: Jhon Jhon, ao 1'/1ºT, Sasha, aos 3'/1ºT, Hércules, aos 47'/1ºT, Laquintana, aos 2'/2ºT, Davi, aos 35'/2ºT
Amarelos: Laquintana, Pedro Henrique, Cleiton (RB Bragantino); Acosta, Canobbio, Pitaluga (reserva) (Fluminense)
RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique (Gustavo Marques), Guzmán Rodriguez e Vanderlan (Guilherme Lopes); Fabinho, Eric Ramires e Praxedes (Davi Gomes); Jhon Jhon, Laquintana (Mosquera) e Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Fernando Seabra
Fluminense: Fábio; Guga, Manoel (Nonato), Freytes e Fuentes; Bernal, Hércules e Lucho Acosta (Santi Moreno); Canobbio (Soteldo), Serna e Cano. Técnico: Renato Gaúcho