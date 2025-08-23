Pressionado após eliminação, Internacional encara Cruzeiro que mira o topo da tabela

Cruzeiro e Internacional entram em campo neste sábado, às 18h30, no Mineirão, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos da temporada: de um lado, o time celeste busca manter o ritmo competitivo e seguir na disputa pelas primeiras colocações, enquanto a equipe colorada chega pressionada pela sequência negativa e pelo peso da eliminação recente nas oitavas de final da Copa Libertadores, diante do Flamengo.

O Cruzeiro soma 38 pontos e aparece logo atrás de Flamengo e Palmeiras, que ocupam, respectivamente, as duas primeiras posições da tabela. O empate por 1 a 1 contra o Mirassol, na rodada anterior, impediu o time de Leonardo Jardim de encurtar a distância para os líderes, mas não comprometeu a campanha sólida construída até aqui.

O Internacional, por sua vez, ocupa apenas o 12º lugar, com 24 pontos. A queda de rendimento é acentuada pelos três reveses consecutivos diante do Flamengo, em diferentes competições, que expuseram fragilidades coletivas e ampliaram a cobrança em torno do técnico Roger Machado.

O histórico recente entre os clubes, no entanto, não favorece os mineiros. O Cruzeiro não vence o Internacional desde 2016, quando triunfou por 4 a 2, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. De lá para cá, foram sete derrotas, cinco empates e uma dolorosa eliminação na Copa do Brasil, que reforça o peso do tabu a ser quebrado.

No retrospecto geral, o equilíbrio é maior: 33 vitórias do Internacional contra 29 do Cruzeiro, além de 26 empates. O contexto dá ao duelo um componente histórico que amplia o interesse do encontro em Belo Horizonte (MG).

Leonardo Jardim terá novidades para este compromisso. O lateral-esquerdo Kaiki retorna após suspensão, assim como os volantes Lucas Romero e Christian, peças importantes na sustentação do meio-campo. A dúvida maior recai sobre a lateral direita, setor em que Fagner segue lesionado. William, recuperado, voltou a treinar com o grupo e pode ser opção.

Na frente, o treinador ainda administra a situação de Gabigol. Um dos jogadores de maior peso no elenco, o atacante vem sendo pouco utilizado e deve continuar no banco de reservas. Mesmo porque ele é reserva de Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão, com 14 gols.

Jardim tem insistido em destacar que o Cruzeiro não abre mão do Campeonato Brasileiro mesmo com o calendário apertado e a proximidade das quartas de final da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (27) acontece o primeiro clássico diante do rival Atlético-MG.

"Contra o Internacional é um jogo na nossa casa, depois do jogo com o Santos (derrota por 2 a 1), temos que procurar os três pontos. Depois temos três dias para preparar a Copa do Brasil. Não estamos em condições de abdicar do campeonato. Com certeza, se estivéssemos em 12º ou 13º lugar, até podíamos. Mas, com a nossa posição e com aquilo que são os nossos objetivos mais importantes, que é uma vaga na Libertadores, não podemos abdicar. Temos que ir aos dois jogos na nossa força máxima", afirmou o treinador.

O Internacional, em contrapartida, convive com desfalques importantes. Suspensos pelo acúmulo de cartões, os atacantes Vitinho e Enner Valencia estão fora da partida, abrindo espaço para alternativas ofensivas. A principal delas é Carbonero, recuperado de lesão e já utilizado na eliminação contra o Flamengo.

Roger Machado sabe que precisa dar uma resposta imediata, não apenas pelo desempenho em campo, mas também para conter a pressão externa sobre seu trabalho. "Estou respondendo o ambiente externo, porque a cada insucesso a pauta é a permanência do treinador ou não. Não sou treinador do Internacional, eu estou treinando o Internacional há um ano. Esse cargo não pertence a mim, mas à direção do clube. Aqui estarei enquanto a direção entender que o meu trabalho possa surtir fruto e reverter a situação", declarou o técnico, em tom de desabafo.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X INTERNACIONAL

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge e Wanderson. Técnico: Leonardo Jardim.

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Bruno Tabata (Carbonero), Ricardo Mathias e Wesley. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).