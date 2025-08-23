Topo

Presidente de evento diz que volta de McGregor será no boxe sem luvas

Conor McGregor está se preparando para volta aos ringues - Reprodução/Instagram
Conor McGregor está se preparando para volta aos ringues Imagem: Reprodução/Instagram

23/08/2025 11h00

A volta de Conor McGregor aos treinos intensificou os rumores sobre um possível retorno do astro irlandês ao UFC, principalmente após o próprio expor seu interesse em fazer parte do especulado card especial na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, previsto para acontecer em 2026. Mas, de acordo com uma importante figura do mundo das lutas, o ex-campeão não estaria se preparando para entrar em ação novamente no Ultimate, mas, sim, em outro evento.

Presidente do Bare Knuckle FC, organização que promove lutas de boxe sem luvas e que tem McGregor como um de seus acionistas, David Feldman indicou que o astro do MMA está prestes a fazer sua transição para o 'BKFC' como lutador. A declaração do dirigente foi feita durante uma recente coletiva de imprensa para promover o próximo grande combate da liga, entre Mike Perry e Jeremy Stephens, que acontece no dia 4 de outubro, em Newark (EUA). Ainda de acordo com o cartola, o irlandês enfrentaria o vencedor deste duelo em sua estreia na modalidade.

"Nós deveríamos ter meu parceiro, meu amigo (aqui). Conor McGregor estaria aqui hoje, mas ele não conseguiu vir de última hora porque está muito, muito focado. É o melhor Conor McGregor que eu já vi. Ele está treinando duro. Está focado porque ele disse que um de vocês dois (Perry ou Stephens) é a próxima luta dele", afirmou Feldman.

Cenário improvável

Apesar da declaração de David Feldman, é bastante improvável que este cenário aconteça no futuro próximo. Isso porque Conor McGregor ainda possui contrato de exclusividade em vigência com o UFC e, para competir no boxe sem luvas do Bare Knuckle FC, teria que receber uma liberação extraordinária do maior evento de MMA do mundo.

Tal situação já ocorreu no passado, quando o irlandês desafiou o astro do boxe Floyd Mayweather no ringue, em 2017. Porém, muitos fatores - principalmente financeiros - influenciaram a decisão do UFC em liberar seu grande astro para competir na nobre arte à época - o que não parece ser o caso agora. De toda forma, o próprio retorno do ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do Ultimate às competições, independentemente da modalidade escolhida, parece ser cada vez mais improvável, ainda que ele tenha voltado aos treinamentos.

