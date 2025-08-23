Pivô de racha no São Paulo é 'filho' de Lucas e vive clube desde os 7 anos

Henrique ganhou as manchetes na última semana sem querer: ele foi citado em um print vazado que expôs um racha na diretoria do São Paulo. O jovem atacante vem esperando sua chance há pelo menos dois anos e vive o São Paulo desde que tinha sete. Desde que subiu ao profissional foi 'adotado' por Lucas, seu maior ídolo.

Ser considerado mais um cria de Cotia, mais um garoto que está subindo da base e procura seu espaço e se firmar no profissional, é muito gratificante. Todo mundo sabe que meu maior ídolo dentro do São Paulo é o Lucas, mas também ter exemplos como Casemiro, Kaká, Oscar... Jogadores que iniciaram aqui e fizeram uma carreira brilhante na Europa e tem história no clube. Eu também tenho vontade de fazer história aqui, ser um ídolo.

Henrique

Henrique subiu ao profissional no fim de 2023 com Dorival Jr, mas não estreou porque a janela de inscrição já tinha passado. Desde então, ele treina com o time de cima no aguardo de sua oportunidade.

Nesse período, Henrique viu William Gomes jogar e ser vendido, pensou que seria sua vez, mas foi ultrapassado por Lucas Ferreira, que subiu, jogou e também foi vendido. Agora, parece ser a vez do jovem de 18 anos.

Neste período no profissional, Henrique se aproximou muito de Lucas. O ídolo são-paulino tem um carinho especial pelo jovem que vai desde dicas e conselho até a parceria no truco. O próprio clube brincou com a relação dos dois crias de Cotia recentemente nas redes sociais.

Henrique vive o Tricolor desde o sete anos, quando ainda sequer podia ficar alojado no Centro de Formação de Atletas de Cotia. Ele conta que sofreu com a saudade da família na época.

Eu ia para São Paulo a cada 3 meses, passar uma semana em Cotia. Meu pai ficava trabalhando, e minha mãe me acompanhava, mas não podia ficar alojada. Lembro que nessa época eu chorava de saudades da minha família, por passar por essa 'separação' muito novo (7 anos)

Desde os 17 anos, Henrique é monitorado por gigantes europeus, como o Bayern de Munique. Os alemães já chegaram a enviar olheiros para acompanhar o atleta in loco.

No início do ano, Henrique chegou a ser inscrito para a Copinha e poderia ter feito parte do grupo que se sagrou campeão, mas atendeu ao pedido de Luis Zubeldía e foi para os Estados Unidos fazer a pré-temporada com o time principal. Ele teve poucas chances com o ex-treinador, mas é grato.

O ano passado foi um ano muito bom, aprendi muito e me dediquei nos treinos para estar bem quando a oportunidade chegasse. Em 2025, com o Zubeldia, fiz dois bons jogos, mas depois, infelizmente, com uma lesão, acabei ficando um mês e pouquinho fora dos gramados. Foi o momento mais difícil da minha carreira, nunca tinha imaginado passar por isso e senti na pele como é.

Agora, sem William Gomes e Lucas Ferreira, parece ter chegado a vez de Henrique. Ele entrou bem nos últimos jogos com Crespo e foi o escolhido para tentar mudar o jogo quando o time precisava vencer o Atlético Nacional.