Palmeiras pode superar melhor 'turno campeão' e diminuir montanha por taça

Com 39 pontos em 18 jogos, o Palmeiras precisa de apenas um ponto na segunda-feira, contra o Sport, para superar o desempenho no primeiro turno de todas as vezes que foi campeão brasileiro. O levantamento considera apenas os títulos conquistados no atual formato do campeonato nacional.

O que aconteceu

Já sob o comando de Abel, o Alviverde fez 39 pontos nos primeiros 19 confrontos do Brasileirão de 2022. O Palmeiras terminou a metade inicial da competição na liderança e acabou campeão com 81 pontos, melhor pontuação do clube paulista em ano de título na era dos pontos corridos com 20 clubes.

A campanha é superior à do bicampeonato, quando o Alviverde terminou o primeiro turno com 34 pontos e na terceira posição. O clube paulista foi campeão com a segunda menor pontuação desde 2006 (70), passando à frente apenas dos 67 pontos do Flamengo em 2009.

Primeiro turno do Palmeiras em anos de título:

2016 - 36 pontos e primeira colocação

2018 - 33 pontos e sexta colocação

2022 - 39 pontos e primeira colocação

2023 - 34 pontos e terceira colocação

Caso vença o Sport, o Alviverde chega a 42 pontos e pode ver uma montanha "menor" na briga pelo título. O Palmeiras recebe o time de Recife na segunda-feira, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

Isso porque o Palmeiras já teria mais da metade dos pontos necessários para chegar à soma mágica de 80 pontos. Ao todo, sete dos últimos 11 campeões do Brasileirão fizeram ao menos 80 pontos. Os outros quatro sequer precisaram chegar à essa marca.

Pontuação dos últimos campeões brasileiros:

2014 - Cruzeiro - 80 pontos

2015 - Corinthians - 81

2016 - Palmeiras - 80

2017 - Corinthians - 72

2018 - Palmeiras - 80

2019 - Flamengo - 90

2020 - Flamengo - 71

2021 - Atlético-MG - 84

2022 - Palmeiras - 81

2023 - Palmeiras - 70

2024 - Botafogo - 79

Além disso, o Palmeiras sempre teve uma pontuação de segundo turno superior à do primeiro nos anos de título. O cube superou a marca dos 40 pontos em três das quatro conquistas. A exceção foi em 2023, quando fez 36 pontos.

Segundo turno do Palmeiras em anos de título:

2016 - 44 pontos

2018 - 47 pontos

2022 - 42 pontos

2023 - 36 pontos

Briga por título à parte, o Alviverde já bateu recorde no Brasileirão ao ter a maior pontuação após 17 rodadas. O clube chegou a 36 pontos, superando os 35 da campanha de 2009.

O Palmeiras está invicto no Brasileirão desde a retomada da competição. São cinco vitórias, dois empates e 80,9% de aproveitamento.