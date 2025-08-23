Palmeiras pode superar melhor 'turno campeão' e diminuir montanha por taça
Com 39 pontos em 18 jogos, o Palmeiras precisa de apenas um ponto na segunda-feira, contra o Sport, para superar o desempenho no primeiro turno de todas as vezes que foi campeão brasileiro. O levantamento considera apenas os títulos conquistados no atual formato do campeonato nacional.
O que aconteceu
Já sob o comando de Abel, o Alviverde fez 39 pontos nos primeiros 19 confrontos do Brasileirão de 2022. O Palmeiras terminou a metade inicial da competição na liderança e acabou campeão com 81 pontos, melhor pontuação do clube paulista em ano de título na era dos pontos corridos com 20 clubes.
A campanha é superior à do bicampeonato, quando o Alviverde terminou o primeiro turno com 34 pontos e na terceira posição. O clube paulista foi campeão com a segunda menor pontuação desde 2006 (70), passando à frente apenas dos 67 pontos do Flamengo em 2009.
Primeiro turno do Palmeiras em anos de título:
- 2016 - 36 pontos e primeira colocação
- 2018 - 33 pontos e sexta colocação
- 2022 - 39 pontos e primeira colocação
- 2023 - 34 pontos e terceira colocação
Caso vença o Sport, o Alviverde chega a 42 pontos e pode ver uma montanha "menor" na briga pelo título. O Palmeiras recebe o time de Recife na segunda-feira, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.
Isso porque o Palmeiras já teria mais da metade dos pontos necessários para chegar à soma mágica de 80 pontos. Ao todo, sete dos últimos 11 campeões do Brasileirão fizeram ao menos 80 pontos. Os outros quatro sequer precisaram chegar à essa marca.
Pontuação dos últimos campeões brasileiros:
- 2014 - Cruzeiro - 80 pontos
- 2015 - Corinthians - 81
- 2016 - Palmeiras - 80
- 2017 - Corinthians - 72
- 2018 - Palmeiras - 80
- 2019 - Flamengo - 90
- 2020 - Flamengo - 71
- 2021 - Atlético-MG - 84
- 2022 - Palmeiras - 81
- 2023 - Palmeiras - 70
- 2024 - Botafogo - 79
Além disso, o Palmeiras sempre teve uma pontuação de segundo turno superior à do primeiro nos anos de título. O cube superou a marca dos 40 pontos em três das quatro conquistas. A exceção foi em 2023, quando fez 36 pontos.
Segundo turno do Palmeiras em anos de título:
- 2016 - 44 pontos
- 2018 - 47 pontos
- 2022 - 42 pontos
- 2023 - 36 pontos
Briga por título à parte, o Alviverde já bateu recorde no Brasileirão ao ter a maior pontuação após 17 rodadas. O clube chegou a 36 pontos, superando os 35 da campanha de 2009.
O Palmeiras está invicto no Brasileirão desde a retomada da competição. São cinco vitórias, dois empates e 80,9% de aproveitamento.