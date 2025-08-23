Topo

Esporte

Onde vai Red Bull Bragantino x Fluminense pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Renato Gaúcho comanda o Fluminense - Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images
Renato Gaúcho comanda o Fluminense Imagem: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

23/08/2025 10h00

Red Bull Bragantino e Fluminense entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Bragantino estacionou nos 27 pontos e vem de sete derrotas seguidas no Brasileirão. O Massa Bruta perdeu para o Ceará por 1 a 0 na rodada passada.

O Fluminense tenta se aproximar do pelotão da frente. O Tricolor vem de vitória por 2 a 1 contra o Fortaleza na rodada anterior.

Red Bull Bragantino x Fluminense -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 23 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

