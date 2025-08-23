Onde vai Red Bull Bragantino x Fluminense pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Red Bull Bragantino e Fluminense entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Bragantino estacionou nos 27 pontos e vem de sete derrotas seguidas no Brasileirão. O Massa Bruta perdeu para o Ceará por 1 a 0 na rodada passada.

O Fluminense tenta se aproximar do pelotão da frente. O Tricolor vem de vitória por 2 a 1 contra o Fortaleza na rodada anterior.

Red Bull Bragantino x Fluminense -- Campeonato Brasileiro