Onde vai passar Levante x Barcelona pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Raphinha comemora gol do Barcelona - Divulgação/X @fcbarcelona
Colaboração para o UOL, em São Paulo

23/08/2025 10h00

Levante e Barcelona entram em campo na tarde de hoje, às 16h30 (de Brasília), no Ciutat de Valencia, em Valência, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Atual campeão, o Barcelona vai em busca da segunda vitória em La Liga. A equipe contou com um gol do brasileiro Raphinha para vencer o Mallorca por 3 a 0 na estreia.

O Levante quer aproveitar o fator casa para vencer a primeira partida. A equipe perdeu para o Alavés por 2 a 1 na estreia.

Levante x Barcelona -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 23 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
  • Local: Ciutat de Valencia, em Valência (ESP)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

