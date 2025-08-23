Onde vai passar Levante x Barcelona pelo Espanhol? Como assistir ao vivo
Levante e Barcelona entram em campo na tarde de hoje, às 16h30 (de Brasília), no Ciutat de Valencia, em Valência, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Atual campeão, o Barcelona vai em busca da segunda vitória em La Liga. A equipe contou com um gol do brasileiro Raphinha para vencer o Mallorca por 3 a 0 na estreia.
O Levante quer aproveitar o fator casa para vencer a primeira partida. A equipe perdeu para o Alavés por 2 a 1 na estreia.
Levante x Barcelona -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 23 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
- Local: Ciutat de Valencia, em Valência (ESP)
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)