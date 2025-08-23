Onde vai passar Grêmio x Ceará pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Grêmio e Ceará se enfrentam hoje, às 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Grêmio se recuperou da sequência de duas derrotas e voltou a vencer na rodada passada. O Tricolor superou o Atlético-MG por 3 a 1, jogando fora de casa.
Do outro lado, o Ceará também vem de um resultado positivo. O Vozão recebeu o Red Bull Bragantino e venceu por 1 a 0.
Grêmio x Ceará -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 23 de agosto, às 21h (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)