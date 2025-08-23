Onde vai passar Cruzeiro x Internacional pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Cruzeiro e Internacional duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O duelo será transmitido pelo Amazon Prime Video (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Cruzeiro não quer ficar distante da ponta. O time de Leonardo Jardim tenta fazer o dever de casa para retomar o caminho das vitórias após duas rodadas.
Inter tenta reagir após eliminação. Após perder por 3 a 1 para o Flamengo no Brasileirão e cair para o mesmo rival na Libertadores, o Colorado foca suas atenções no nacional.
Cruzeiro x Internacional -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 23 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: Amazon Prime Video (streaming --de acordo com as condições da plataforma)
