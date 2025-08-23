Onde vai passar Cruzeiro x Internacional pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Cruzeiro e Internacional duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O duelo será transmitido pelo Amazon Prime Video (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Cruzeiro não quer ficar distante da ponta. O time de Leonardo Jardim tenta fazer o dever de casa para retomar o caminho das vitórias após duas rodadas.

Inter tenta reagir após eliminação. Após perder por 3 a 1 para o Flamengo no Brasileirão e cair para o mesmo rival na Libertadores, o Colorado foca suas atenções no nacional.

Cruzeiro x Internacional -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 23 de agosto, às 18h30 (de Brasília)

23 de agosto, às 18h30 (de Brasília) Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Transmissão: Amazon Prime Video (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

