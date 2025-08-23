Topo

Esporte

Onde vai passar Cruzeiro x Internacional pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Fabrício Bruno comemora gol marcado pelo Cruzeiro - Fernando Moreno/AGIF
Fabrício Bruno comemora gol marcado pelo Cruzeiro Imagem: Fernando Moreno/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

23/08/2025 13h00

Cruzeiro e Internacional duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O duelo será transmitido pelo Amazon Prime Video (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

PVC aponta dois fatores determinantes para o Flamengo dominar o Inter

Após recorde, Fábio relembra saída do Cruzeiro: 'Achavam que era o fim'

Comissão do fair play tenta captar realidade dos clubes e 'sem filtros'

Cruzeiro não quer ficar distante da ponta. O time de Leonardo Jardim tenta fazer o dever de casa para retomar o caminho das vitórias após duas rodadas.

Inter tenta reagir após eliminação. Após perder por 3 a 1 para o Flamengo no Brasileirão e cair para o mesmo rival na Libertadores, o Colorado foca suas atenções no nacional.

Cruzeiro x Internacional -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 23 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Amazon Prime Video (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Atual campeã, Sérvia vence primeiro desafio pelo Mundial de vôlei feminino

Austrália inicia a Copa do Mundo de rugby feminino com goleada recorde

Semenyo cobra rigor após sofrer insultos racistas em Liverpool: 'Pessoas escapam impunes'

Corinthians divulga informações sobre venda de ingressos para clássico contra o Palmeiras pelo Brasileiro

Disputas de atletismo em Bragança Paulista são a última chance de classificação para Mundial do Japão

Palmeiras: Carlos Miguel, Jefté e Bruno Rodrigues treinam; Veiga segue no DM

Onde vai passar Cruzeiro x Internacional pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Nocaute do ano? Brasileiro apaga cubano em evento de boxe e choca Jake Paul; veja

Andreas Pereira volta a ser cogitado no Palmeiras: veja o que pode facilitar o acerto

Al-Ahli vence Al-Nassr e conquista Supercopa Saudita; Ronaldo marca 100º gol

Basquete: Capitão da Alemanha diz que nunca será reconhecido no país por ter a pele escura