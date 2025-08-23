Nos pênaltis, Flamengo bate o Barcelona e conquista o bi do Intercontinental sub-20
O Flamengo é bicampeão da Copa Intercontinental sub-20. Neste sábado, o Rubro-Negro bateu o Barcelona nos pênaltis por 6 a 5, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. A partida foi disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro.
A equipe rubro-negra abriu o placar no primeiro tempo, com Lorran. Já o Barcelona virou na etapa final, com Virgili e Cortes. Nos final da partida, o Flamengo empatou com Iago.
O jogo
Primeiro tempo
A partida começou equilibrada, com as duas equipes voltadas para o ataque. Só que na primeira chegada com qualidade, o Flamengo abriu o placar. Lorran ficou com a bola após bate e rebate na área e mandou para a rede.
O Barcelona foi obrigado a avançar com mais intensidade após o revés. No entanto, os espanhóis pouco incomodavam a zaga rubro-negra. Já o Flamengo quase ampliou aos 29 minutos. Joshua foi lançado na área e fixou para boa defesa do goleiro Aller.
Os visitantes só criaram boa chance de empatar aos 44 minutos. Virgili fez boa jogada e chutou na trave. O lance animou o Barcelona, que pressionou, mas o Flamengo manteve a vantagem até o intervalo.
Segundo tempo
No segundo tempo, o Barcelona voltou com postura ofensiva e continuou pressionando o Flamengo. Os espanhóis assustaram aos cinco minutos, em chute de Virgili por cima do gol. Depois, Cortes aproveitou escanteio, mas cabeceou pela linha de fundo.
Aos poucos, o Flamengo saiu da pressão e passou a avançar. Os rubro-negros quase ampliaram aos 12 minutos. Shola tocou para Joshua na área e o atacante chutou para grande defesa de Aller. Depois, Shola obrigou o goleiro do Barcelona a mais uma boa defesa.
A partir daí, o confronto ficou aberto, com as duas equipes voltadas para o ataque. O Barcelona foi mais eficiente e chegou ao empate aos 25 minutos. Virgili foi lançado, passou por dois marcadores e mandou para a rede.
O revés foi sentido pelos rubro-negros, que viram o Barcelona voltar a dominar o jogo. Os espanhóis quase viraram aos 38 minutos. Kluivert recebeu passe na área e finalizou para grande defesa de Léo Nannetti.
Nos minutos finais, os europeus seguiram no ataque. Primeiro, Virgili chutou sem ângulo e a bola quase passou por baixo de Léo Nannetti. Depois, Kuivert parou em defesa do goleiro rubro-negro. Já nos acréscimos, Virgili fez grande jogada e finalizou para boa defesa do arqueiro carioca.
De tanto insistir, o Barcelona virou aos 49 minutos. Após cobrança de escanteio, Cortes cabeceou sem chance para Léo Nannetti. Quando parecia que o título estava decidido, o Flamengo arrancou o empate aos 51. Iago aproveitou cruzamento e cabeceou encobrindo o goleiro Aller. Assim, a final foi para as penalidades.
Disputa de Pênaltis
Nos pênaltis, o Flamengo levou a melhor, por 6 a 5. Apesar de Matheus Gonçalves ter perdido, João Victor, Iago, Pablo Lúcio, Felipe Teresa, Lorran e Carbone converteram suas cobranças. No Barcelona, Virgili, Oduro, Cortés, Kluivert e Touré marcaram, mas Hernández e Vega pararam no goleiro Léo Nannetti, que defendeu as duas.