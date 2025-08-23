Nos pênaltis, Al-Ahli vence o Al-Nassr e conquista a Supercopa Saudita pela segunda vez
Na manhã deste sábado, o Al-Ahli derrotou o Al-Nassr, nos pênaltis, e conquistou a Supercopa da Arábia Saudita pela segunda vez, no Hong Kong Stadium. A equipe venceu por 5 a 3, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic marcaram para o Al-Nassr. Enquanto Franck Kessié e Roger Ibañez anotaram os gols do Al-Ahli.
Assim, o Al-Ahli levantou o título da Supercopa da Arábia Saudita pela segunda vez em sua história (2016 e 2025). Por outro lado, o Al-Nassr ficou com o vice-campeonato pela quarta vez (2014, 2015 e 2024 e 2025).
O Al-Nassr volta a campo na próxima sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), quando visita o Al-Taawoun, no Estádio King Abdullah Sport City. O Al-Ahli recebe o Neom na quinta-feira, às 15 horas, também no Estádio King Abdullah Sports City. As duas partidas são válidas pela primeira rodada do Campeonato Saudita.
O Al-Nassr abriu o placar somente aos 41 minutos do primeiro tempo. Ali Majrashi tocou com a mão na bola dentro da área, o árbitro anotou pênalti para o Al-Nassr. Cristiano Ronaldo foi o responsável pela cobrança e marcou seu centésimo gol pelo time saudita.
Pouco antes do intervalo, Franck Kessié recebeu de Enzo Millot, na entrada da área, bateu no cantinho e deixou tudo igual na decisão, aos 50 minutos.
Já no segundo tempo, Kessié saiu jogando errado e foi desarmado por Marcelo Brozovic. O croata invadiu a área, chutou no alto e recolocou o Al-Nassr em vantagem, aos 36 minutos.
O Al-Ahli buscou o empate mais uma vez, aos 44 minutos. Após cobrança de escanteio de Riyad Mahrez, o goleiro brasileiro Bento saiu mal do gol e Roger Ibañez cabeceou para o fundo das redes. Com o empate no tempo regulamentar, a decisão foi para os pênaltis.
Edouard Mendy defendeu a cobrança de Abdullah Al-Khaibari e o brasileiro Wenderson Galeno garantiu o título para o Al-Ahli, por 5 a 3.