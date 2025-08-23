Nocaute do ano? Brasileiro apaga cubano em evento de boxe e choca Jake Paul; veja

Na noite desta sexta-feira (22), um brasileiro roubou a cena em um evento de boxe promovido por Jake Paul. Em ação no card 'Prospects 14', da empresa 'Most Valuable Promotions', realizado em Orlando (EUA), Pedro Conceição protagonizou um momento que rapidamente viralizou nas redes sociais ao vencer o rival cubano Renny Viamonte no que, para muitos, pode ser um forte candidato ao prêmio de 'Nocaute do Ano'.

Faltando pouco menos de um minuto para o fim do segundo assalto, Pedro fintou um jab de esquerda e, em seguida desferiu um direto de direita em cheio, que explodiu no queixo do cubano e instantaneamente o 'apagou' no ringue (veja abaixo ou clique aqui).

Acompanhando o evento 'in loco', Jake Paul ficou chocado e de boca aberta (veja abaixo ou clique aqui) com o nocaute de 'Diamante Negro', como o brasileiro é conhecido. Não à toa, o famoso youtuber cedeu o bônus de 'Performance da Noite' para o atleta tupiniquim, de apenas 24 anos - e invicto no boxe, com um cartel de 5-0 até então.

Patrão com luta marcada

Jake viu de perto o show de Pedro Conceição no card 'Prospects 14', mas também já se prepara para seu próximo desafio nos ringues. No dia 14 de novembro, na 'State Farm Arena', em Atlanta (EUA), o youtuber medirá forças contra o campeão mundial - e um dos melhores pugilistas da atualidade - Gervonta 'Tank' Davis. A disputa, porém, será em caráter de exibição, sem contar oficialmente para os cartéis de ambos, até pela diferença de experiência e, sobretudo, porte físico entre os competidores envolvidos. O confronto contará com a transmissão, por streaming, da 'Netflix'.

