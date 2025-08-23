Nacional do Uruguai anuncia retirada 'por tempo indeterminado' do número de Juan Izquierdo

A poucos dias de completar um ano da morte de Juan Izquierdo, o Nacional-URU fez um bonito gesto em memória ao zagueiro. Nesta sexta-feira, data em que completa um ano do jogo com o São Paulo, o time de Montevidéu anunciou a aposentadoria "por tempo indeterminado" do número 3, usado pelo atleta quando a fatalidade aconteceu.

Izquierdo morreu no dia 27 de agosto do ano passado, após passar um bom tempo internado. Ele desmaiou em campo no duelo com o clube paulista, no MorumBis, em partida realizada no dia 22, válida pela Libertadores.

"Um ano depois da partida contra o São Paulo, todos nós nos lembramos de você juntos, Juan. Você está sempre lá com seu sorriso. Para sempre, Juan", escreveu o Nacional em suas redes sociais.

RELEMBRE O OCORRIDO

Tudo começou quando o defensor andava em volta do círculo central do gramado, quando passou a cambalear para trás. Sozinho, Izquierdo caiu no chão desacordado. Ele havia entrado no começo do segundo tempo, substituindo o defensor Coates na ocasião.

O ocorrido chamou atenção dos jogadores em campo, que prontamente pediram pela entrada da ambulância. A expressão dos atletas era de medo e preocupação com o estado do companheiro de profissão. Após a paralisação da partida, o carro médico entrou em campo e resgatou o jogador, levando-o para ser atendido. O também defensor Emiliano Velázquez entrou no lugar do zagueiro.

Izquierdo foi internado em São Paulo, onde lutou bravamente pela vida, apesar de seu quadro ser grave. Segundo boletim médico à época, ele teve uma parada cardíaca e arritmia ao sair de campo, e foi necessário o uso de desfibrilador para reanimá-lo.

O jogador morreu numa terça-feira. O boletim médico divulgado no domingo já havia constatado que era grave a condição do jogador e que seu quadro havia piorado depois que foram identificados progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão do crânio. Ele ficou quatro dias na UTI do Einstein, dependente de ventilação mecânica.

Diversos jogadores do elenco do São Paulo, liderados pelo argentino Jonathan Calleri, prestaram apoio a todo momento que Izquierdo ficou internado.