Milan x Cremonese: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Italiano
O Milan terá pela frente a Cremonese, neste sábado, pela estreia no Campeonato Italiano. O duelo será às 15h45 (de Brasília), no San Siro.
Onde assistir: o jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.
Prováveis escalações
Milan: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Ricci, Modri? e Estupiñan; Pulisic e Gimenez
Técnico: Massimiliano Allegri
Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto e Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte e Pezzella; Bonazzoli e De Luca
Técnico: Davide Nicola
Arbitragem
Giuseppe Collu será o árbitro do confronto.