Milan perde do Cremonese, e ex-Flamengo brilha em estreia pela Roma no Italiano

O Milan não começou bem a sua trajetória no Campeonato Italiano 2025/26. Neste sábado, o clube perdeu por 2 a 1 para o Cremonese, em pleno San Siro, pela primeira rodada do torneio.

Os visitantes saíram na frente aos 28 minutos do primeiro tempo, com Federico Baschirotto. Os mandantes reagiram e buscaram o empate aos 46, com Pavlovic. Na volta do intervalo, contudo, a equipe de Cremona voltou a ficar à frente, desta vez com Federico Bonazzoli.

PIERO CRUCIATTI / AFP

Principal contratação do Milan para a temporada, Luka Modric foi titular. O meio-campista croata saiu aos 30 minutos do segundo tempo.

O Milan volta a campo na sexta-feira, às 15h45 (de Brasília), quando visita o Lecce, pela segunda rodada do Italiano. No mesmo dia, mas às 13h30, o Cremonese recebe o Sassuolo.

Brasileiro brilha

Em outro jogo da rodada, Wesley se destacou em sua estreia na Roma. O ex-lateral do Flamengo marcou o gol que garantiu a vitória de 1 a 0 sobre o Bologna, no Stadio Olimpico, em Roma.

O brasileiro foi às redes aos oito minutos do segundo tempo. Wesley foi lançado na direita e até errou o domínio, mas o zagueiro falhou e devolveu para o garoto, que saiu cara a a cara com o goleiro e finalizou no canto.

Sorrisão de quem marcou na estreia! ????#RomaBologna pic.twitter.com/9dmO1SIfPR ? Lega Serie A (@SerieA_BR) August 23, 2025

Outros resultados deste sábado do Italiano

Genoa 0 x 0 Lecce



Sassuolo 0 x 2 Napoli