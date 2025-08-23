Melo e Matos conquistam título do ATP 250 de Wiston-Salem

Neste sábado, os tenistas Rafael Matos e Marcelo Melo foram campeões do ATP 250 em Winston-Salem. Na final, derrotaram de virada a dupla formada pelo austríaco Lucas Miedler e o português Francisco Cabral por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 10/8. Com isso, os brasileiros chegam ao terceiro título juntos.

Esta é a final número 78 para Melo e a quinta ao lado de Matos. Também é o troféu número 40 do mineiro e o 11° do gaúcho. Anteriormente, Marcelo já havia sido campeão em Winston Salem em 2019, quando fez parceria com o polonês Lukasz Kubot.

No ranking mundial de duplas, Matos volta ao top-50 e vai para a 48° colocação, disputando o número 1 do Brasil na modalidade com Fernando Romboli (47°). Enquanto Melo chega ao 52° lugar.

O próximo compromisso dos brasileiros será no Aberto dos Estados Unidos, que acontece entre os dias 29 de agosto e 6 de setembro. O chaveamento de duplas ainda será divulgado.

Campanha de Melo e Matos em Winston Salem:

Oitavas de final: 2 x 0 (6/2, 6/2) contra Alexander Erler/Robert Galloway

Quartas de final: 2 x 0 (6/4, 6/3) contra Matthew Ebden/John Peers

Semifinal: 2 x 1 (6/7, 7/6, 13/11) contra Michael Venus/Yuki Bhambri

Final: 2 x 1 (4/6, 6/4, 10/8) contra Francisco Cabral/Lucas Miedler.