Matheuzinho ressalta foco do Corinthians para pegar o Vasco e se afastar do Z4

Neste sábado, após o treino que fechou a preparação do Corinthians para enfrentar o Vasco, pela 21ª rodada do Brasileirão, Matheuzinho destacou o foco na correção de erros para que o Timão vença e se afaste do temido Z4. As equipes se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário.

"É um jogo muito importante para nós. O Vasco é um concorrente na tabela. Nossa equipe veio trabalhando muito forte essa semana para que a gente não cometa os mesmos erros que cometemos nas últimas partidas. Estamos bem focados. Temos que entrar (em campo) 100% concentrados. Focar no nosso futebol e na nossa vitória. Se Deus quiser, vamos lá para o Rio e traremos os três pontos", disse.

Preparação para o duelo no RJ finalizada. ? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/z42vm0GhCt ? Corinthians (@Corinthians) August 23, 2025

O Alvinegro passa por um momento delicado e está ameaçado pela zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não sabe o que é vencer há seis rodadas e ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos - tem três a mais que o Vitória, time que abre a zona de rebaixamento.

Uma provável escalação do Timão para o embate tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles (Maycon), Breno Bidon e Garro; Gui Negão e Kayke (Romero ou Talles Magno).