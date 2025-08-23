Marlon lamenta empate do Grêmio: "Tem que caprichar mais"

Neste sábado, o Grêmio empatou sem gols com o Ceará, pela 21ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o lateral Marlon lamentou o resultado.

"A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é difícil. O Ceará tem uma grande equipe fora de casa, eles jogam muito bem. Mesmo (eles) tendo jogado na quinta-feira contra o Bahia, eles fizeram um grande jogo hoje. É um time muito físico, de ritmo muito forte", disse o lateral em entrevista ao SporTV.

Mesmo dominando a partida, o Grêmio não chegou ao gol. Marlon apontou que a "última bola" vem sendo um dos problemas na temporada do Imortal.

"Mas acredito que a gente criou as chances para fazer o gol e pecamos no último detalhe. Acho que tem sido a nossa tônica durante a temporada, a última bola. A gente tem que caprichar mais", completou.

Apesar de lamentar o resultado, Marlon reconheceu a importância de um ponto no Brasileirão. "Infelizmente, quando você não consegue ganhar, você também tem que cuidar para não perder, somar um ponto. E agora focar para enquanto o Flamengo fizer o grande jogo", concluiu.

Na 13ª posição do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, o Grêmio busca aumentar a sua sequência de jogos sem perder para três. No entanto, a equipe de Mano Menezes tem um grande desafio na próxima rodada. No próximo domingo, às 16h (de Brasília), o Imortal visita o Flamengo, no Maracanã.