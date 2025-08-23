Topo

Esporte

Marcelo Melo e Rafael Matos são campeões do ATP 250 de Winston-Salem

Winston-Salem, EUA

23/08/2025 18h56

Às vésperas do US Open, que começa neste domingo, os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos se sagraram campeões do ATP 250 de Winston-Salem neste sábado. Na final, eles derrotaram de virada o português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 10/8, em 1h33min.

Trata-se do terceiro título da dupla, em três pisos diferentes. Juntos, eles venceram o Rio Open neste ano, no saibro, e o Torneio de Stuttgart, na grama, na temporada passada. Foi ainda a segunda conquista de Melo na cidade americana - em 2019, levantou o troféu na companhia do polonês Lukasz Kubot.

Individualmente, foi o 40º título de Melo, brasileiro com o maior número de troféus de nível ATP. Matos, por sua vez, se sagrou campeão pela 11ª vez no circuito.

Os dois tenistas brasileiros agora se concentram na disputa do US Open, que abre as chaves de simples neste domingo. As partidas de duplas são começarão a ser disputadas na próxima sexta-feira, dia 29, em Nova York.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Nos pênaltis, Flamengo bate o Barcelona e conquista o bi do Intercontinental sub-20

Corinthians divulga relacionados para duelo contra o Vasco

Marcelo Melo e Rafael Matos são campeões do ATP 250 de Winston-Salem

Cédric elogia Galo e vê São Paulo lidando bem com maratona de jogos: "Acostumado"

Benfica bate o Tondela em casa e vence a segunda no Português

Fla busca empate heroico, vence Barça nos pênaltis e fatura Mundial sub-20

Barcelona leva susto, mas vira nos acréscimos contra o Levante pelo Espanhol

Após levar 2 a 0, Barcelona vira sobre Levante com gol contra e assistência de Raphinha

Freytes lamenta gols no início na derrota do Fluminense

Coritiba e Remo ficam no empate na Série B com arbitragem polêmica

Coritiba fica no empate sem gols com o Remo em casa e pode perder a liderança da Série B