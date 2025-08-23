Makhachev abre as portas para superluta contra Topuria no UFC: "Há uma intriga"

"Quando um não quer, dois não brigam". Esta parecia a máxima aplicada para a situação de Islam Makhachev, que, frequentemente desafiado e provocado por Ilia Topuria, evitava o assunto - ao menos publicamente. Este cenário, entretanto, contou com uma reviravolta nesta semana. Ex-campeão dos pesos-leves (70 kg), o pupilo de Khabib Nurmagomedov admitiu que há uma trama pessoal com 'El Matador' e abriu as portas para uma superluta contra o georgiano radicado na Espanha.

A mudança de postura veio quando o wrestler russo foi questionado sobre seu futuro após provavelmente desafiar o campeão dos meio-médios (77 kg) Jack Della Maddalena. Em um vídeo publicado pelo canal 'Ushatayka', que registrou uma coletiva de imprensa concedida no Daguestão, Makhachev deixou seu próximo passo em aberto e sinalizou positivamente para um eventual confronto diante de Topuria, independentemente da categoria de peso.

Ex-campeão peso-pena (66 kg) e atual dono do cinturão dos leves, Topuria já deixou claro que pretende desafiar Makhachev nos meio-médios, de olho em um possível e inédito tricampeonato no Ultimate. Presidente do UFC, Dana White já destacou o apelo comercial que um embate entre Islam e Ilia teria. Sendo assim, os astros parecem se alinhar para os dois colidirem no futuro.

"Não posso cravar com certeza (que minha luta pós JDM será com 77 kg). Há uma intriga com o Topuria. Também estou interessado nessa luta. Talvez nós possamos fazer um tipo de superluta. E, como disse, veremos sobre o peso (do combate)", projetou o wrestler russo.

Rivalidade no ranking peso-por-peso

Além de se alfinetarem publicamente, Topuria e Makhachev também rivalizam em outro aspecto: o ranking peso-por-peso do UFC. Ex-campeão até 70 kg e dominante há tempos, o wrestler russo liderava a listagem até mesmo enquanto Jon Jones estava na ativa. Mas tal soberania foi freada pela ascensão de El Matador.

Após nocautear brutalmente Charles 'Do Bronx' e conquistar seu segundo cinturão em divisões de peso diferentes, o georgiano assumiu a primeira colocação e, hoje, é considerado o melhor lutador do plantel da liga. Desta forma, um hipotético confronto direto entre os dois, além de tirar a rivalidade a limpo, definiria, também, o líder soberano do ranking peso-por-peso do UFC.

