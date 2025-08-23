Lyon bate Metz e vence 2ª seguida no Francês

Neste sábado, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Francês, o Lyon recebeu o Metz no Groupama Stadium, venceu por 3 a 0 e só triunfou na competição até o momento. Fofana, Tolisso e Karabec balançaram as redes para os mandantes.

Com o resultado, o Lyon chegou aos seis pontos, agora na primeira colocação da tabela, à frente do vice-líder Paris Saint-Germain por critérios de desempate. Do outro lado, ao ser superado, o Metz permaneceu sem somar, na 17ª posição.

O Lyon retorna aos gramados no domingo (31/08), às 15h45 (de Brasília), quando visita o Olympique de Marselha. No mesmo dia, mas às 12h15, o Metz visita o Paris FC. Ambos os duelos serão válidos pela 3ª rodada.

O placar foi inaugurado pelo Lyon aos 25 minutos do primeiro tempo. Ao receber na área, Fofana limpou dois marcadores e, cara a cara com o goleiro Jonathan Fischer, bateu rasteiro no canto esquerdo para marcar.

Aos 30 minutos da etapa inicial, o Lyon aumentou a diferença com Tolisso, que aproveitou o cruzamento de Kluivert para arrematar de primeira.

Os mandantes ampliaram a vantagem aos 38 minutos do segundo tempo. Após cobrança de falta pela esquerda, Tessmann desviou de cabeça e acertou a trave, mas Karabec aproveitou o rebote para balançar as redes.