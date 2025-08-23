Topo

Esporte

Ludmila faz hat-trick mais rápido da história da liga feminina dos EUA

Ludmila anotou três gols no empate do Chicago Stars contra o North Carolina - Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para o UOL

23/08/2025 08h08

A brasileira Ludmila, do Chicago Stars, anotou três gols em 10 minutos no empate por 3 a 3 contra o North Carolina Courage, na NSWL.

Esse foi o hat-trick mais rápido da história da liga de futebol feminino dos EUA.

O que aconteceu

Ludmila entrou no 2º tempo da partida, no estádio SeatGeek, em Bridgeview, quando o placar estava 0 a 0. A brasileira de 30 anos, nascida em Guarulhos (SP), viu as adversárias abrirem 2 a 0, com a japonesa Manaka Matsukubo e a americana Tyler Lussi.

Aos 31 minutos do 2º tempo, começou o show de Ludmila. A brasileira anotou um golaço, driblando duas zagueiras e soltando uma bomba na gaveta. Cinco minutos depois, Ludmila fez o gol de empate do Chicago.

No entanto, Jaedyn Shaw recolocou o North Carolina à frente no placar. Aos 41 minutos, Ludmila fez mais um gol de cabeça, anotando três gols em 10 minutos e garantindo o empate do time de Chicago.

Apesar da boa atuação da brasileira revelada pelo Juventus, de São Paulo, o Chicago Stars segue na penúltima colocação da NWSL, no 13º lugar com 10 pontos. O North Carolina está na 8ª posição com 21 pontos.

O Chicago não vence uma partida desde 13 de abril, quando bateu o Bay FC por 2 a 0 - os dois gols foram de Ludmila. De lá para cá são 15 jogos sem vitória, com 8 derrotas e 7 empates, sendo quatro deles consecutivos nas últimas partidas.

