Levante x Barcelona: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Espanhol

23/08/2025 08h00

O Barcelona volta a campo pelo Campeonato Espanhol neste sábado. Os catalães visitam o Levante, às 16h30 (de Brasília), em Valência.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney + (Streaming).

Posições da tabela

Levante - 0 ponto em 1 jogo - 14º lugar

Barcelona - 3 pontos em 1 jogo - 1º lugar

Prováveis escalações

Levante: Campos; Elgezabal, De La Fuente e Cabello; Toljan, Lozano, Rey e Sánchez; Martínez, Brugué e Romero.

Técnico: Julian Calero.

Barcelona: Joan Garcia; Eric, Araújo, Cubarsí e Baldé; Pedri, De Jong e Olmo; Lamine Yamal, Raphinha e Torres.

Técnico: Hansi Flick.

Arbitragem

Alejandro José Hernández será o árbitro do confronto.

