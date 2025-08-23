Levante x Barcelona: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Espanhol
O Barcelona volta a campo pelo Campeonato Espanhol neste sábado. Os catalães visitam o Levante, às 16h30 (de Brasília), em Valência.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney + (Streaming).
Posições da tabela
Levante - 0 ponto em 1 jogo - 14º lugar
Barcelona - 3 pontos em 1 jogo - 1º lugar
Prováveis escalações
Levante: Campos; Elgezabal, De La Fuente e Cabello; Toljan, Lozano, Rey e Sánchez; Martínez, Brugué e Romero.
Técnico: Julian Calero.
Barcelona: Joan Garcia; Eric, Araújo, Cubarsí e Baldé; Pedri, De Jong e Olmo; Lamine Yamal, Raphinha e Torres.
Técnico: Hansi Flick.
Arbitragem
Alejandro José Hernández será o árbitro do confronto.