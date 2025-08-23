Lendas do futebol se unem em partida solidária em benefício do UNICEF

No dia 12 de outubro, o Pacaembu receberá o Jogando Juntos pelo UNICEF, evento de futebol e entretenimento, em benefício do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil (UNICEF).

Realizado pela empresa Scout Sports, a ação contará com a participação de ex-jogadores e celebridades e faz parte das celebrações do aniversário de 75 anos do UNICEF no Brasil. Os ingressos para a partida já estão disponíveis para compra neste link.

"Reunir tantos nomes do esporte, da música, da internet pela causa da infância é muito importante para que o UNICEF continue apoiando a melhoria de vida de crianças e adolescentes no Brasil e no mundo. O UNICEF é integralmente financiado por doações. Por isso, cada pessoa que comprar um ingresso impactará milhares de meninas e meninos brasileiros", disse Francisco Javier Martos Mota, Chefe de Mobilização de Recursos e Parcerias do UNICEF no Brasil.

"Para a Scout Sports, é uma honra realizar um projeto tão especial ao lado do UNICEF. O esporte tem o poder único de unir pessoas e transformar realidades. Acreditamos que este evento vai além do entretenimento: ele é uma oportunidade de gerar impacto social verdadeiro, celebrando os 75 anos do UNICEF no Brasil e apoiando milhares de crianças e adolescentes que precisam de proteção e oportunidades. Estamos orgulhosos de fazer parte dessa causa e confiantes de que o Jogando Juntos pelo UNICEF será um marco de solidariedade através do futebol", completou Gustavo Sani, diretor e sócio da Scout Sports.

Lendas do futebol já confirmadas

Com o objetivo de arrecadar fundos para ações voltadas para a infância, o Jogando Juntos pelo UNICEF contará com um dia repleto de atividades.

Uma das grandes atrações será o Jogo das Lendas, partida com ex-jogadoras e ex-jogadores da Seleção Brasileira e que será transmitida pela TV Bandeirantes, BandSports e pelos canais no YouTube do Podpah e do Desimpedidos. Mauro Silva, Cafu, Vampeta, Juninho Paulista, Renato, Elano, Lugano, Muller, Formiga e Paulo Sérgio já estão confirmados.

"É uma ocasião muito especial. São 75 anos do UNICEF no Brasil. Teremos a oportunidade de comemorar com um jogo em homenagem aos feitos que o UNICEF faz pela humanidade. Eu sempre costumo dizer 'nos ajude a ajudar as pessoas', e é isso que o UNICEF faz. Obrigado pelo convite. Não vejo a hora de estar junto com todos neste jogo maravilhoso", declarou o ex-lateral Cafu, capitão do penta em 2002 e único jogador a ter atuado em três finais consecutivas de Copa do Mundo.

Ainda dentro da programação, acontecerá um duelo entre os times do Podpah e Desimpedidos. Os dois canais também farão, pela primeira vez, uma colaboração especial para transmissão do evento em seus canais no YouTube, que juntos somam quase 20 milhões de inscritos. Os videocasters Igão e Mítico, do Podpah, e todo o elenco do Desimpedidos (Armandinho, Bira, Bruno Ryan, Danilo Soto, João Pedro e Marília Galvão) já estão confirmados.

A agenda trará também feira de oportunidades para adolescentes e jovens, bate-papos sobre impacto social e apresentações musicais e culturais. Além dos parceiros de mídia já citados, o evento também terá apoio oficial da Federação Paulista de Futebol (FPF) e da Universal Music.