Kaio Jorge celebra grande fase no Cruzeiro e comenta sobre chances na Seleção

Kaio Jorge foi às redes novamente neste sábado, na vitória do Cruzeiro sobre o Internacional, por 2 a 1, no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante chegou a 15 gols, segue liderando a artilharia da competição e celebrou o grande momento vivido na carreira.

Com a vitória deste sábado, o Cruzeiro voltou a somar três pontos na competição para não deixar os concorrentes diretos pelo título desgarrarem. Antes de encarar o Inter, o Cabuloso havia vencido apenas um dos últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro.

"Não é um alívio, mas uma vitória importante. A gente já vinha fazendo bons jogos, infelizmente no final das partidas estávamos cometendo um erro aqui, outro ali, mas hoje fomos bem consistentes, a equipe fez uma grande partida e claro que dá confiança para jogar o clássico quarta-feira", disse Kaio Jorge ao Prime Video.

Agora, o Cruzeiro volta o foco para o duelo com o Atlético-MG, que acontece na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Não é exagero dizer que, pela fase que vem vivendo, Kaio Jorge será a grande ameaça ao time do Galo pelo lado do Cabuloso e, justamente por isso, seu nome já vem sendo especulado na convocação da Seleção Brasileira, na próxima segunda-feira.

"Para mim é muito gratificante fazer parte desse clube, conheço um pouco da história do Cruzeiro, sei o que é o Cruzeiro, então ter meu nome ao lado de grandes craques, como Alex e Tostão, é um privilégio muito grande. Continuar trabalhando, porque se for da vontade de Deus, eu vou ser convocado", concluiu o atacante cruzeirense.