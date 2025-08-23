Topo

Juventude x Botafogo pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

23/08/2025 20h00

Abalado pela eliminação para a LDU no meio de semana na Libertadores, o Botafogo volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O time junta os cacos para visitar o Juventude neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 21ª rodada.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Juventude x Botafogo ao vivo?

    • TV: Record e Premiere

    • YouTube: Cazé TV

Como chega o Botafogo para o confronto

Pelo Brasileirão, o time também vem de uma derrota, de 1 a 0 para o Palmeiras, no Rio de Janeiro. Mas, com 29 pontos, defende a permanência na zona de classificação à Libertadores.

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, definiu as metas do time após a eliminação na Libertadores e, por isso, não quer abrir mão de uma vitória fora de casa.

"Temos como meta ficar entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro e por isso mesmo estamos trabalhando para vencermos este jogo", disse.

O time para este compromisso ainda não foi definido. Mas o aspecto físico vai pesar, até porque no meio de semana tem clássico contra o Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Como chega o Juventude para o confronto

O Juventude vem de uma vitória importante contra o Vasco, que vinha embalado após a goleada contra o Santos. No Alfredo Jaconi, os donos da casa venceram os cariocas por 2 a 0.

O técnico Thiago Carpini aposta na força coletiva. "O nosso progresso na competição vem da força do coletivo e da entrega que os jogadores estão conseguindo fazer dentro de campo. Apenas assim que estamos conseguindo sobressair", disse ele. 

Carpini gostou da atuação diante do Vasco e com esses jogadores à disposição, deve repetir a escalação.

Histórico de confrontos

Os últimos cinco jogos entre as equipes mostram um equilíbrio, mas com mínima vantagem do Botafogo. São duas vitórias para o Botafogo, uma para o Juventude e dois empates.

Estatísticas

Botafogo no campeonato

  • 5ª posição

  • Oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas

  • 23 gols marcados

  • 11 gols sofridos

Juventude no campeonato

    • 18ª posição

    • Cinco vitórias, três empates e 11 derrotas

    • 17 gols marcados

    • 31 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Botafogo

John, Mateo Ponte, Alexander Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas, Jefferson Savarino e Álvaro Montoro; Matheus Martins e Arthur Cabral

Técnico: Davide Ancelotti

Provável escalação do Juventude

Jandrei, Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Mandaca; Caíque, Jadson, Luis Mandaca e Nenê; Emerson Batalla e Gabriel Taliari

Técnico: Thiago Carpini

Arbitragem

  • Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

  • Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Ficha técnica

Jogo: Juventude x Botafogo

Campeonato: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 24 de agosto de 2025, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Onde assistir: Cazé TV (YouTube), Record TV e Premiere (pay-per-view)

