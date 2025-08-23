Juventude x Botafogo pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Abalado pela eliminação para a LDU no meio de semana na Libertadores, o Botafogo volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O time junta os cacos para visitar o Juventude neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 21ª rodada.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Juventude x Botafogo ao vivo?
- TV: Record e Premiere
- YouTube: Cazé TV
Como chega o Botafogo para o confronto
Pelo Brasileirão, o time também vem de uma derrota, de 1 a 0 para o Palmeiras, no Rio de Janeiro. Mas, com 29 pontos, defende a permanência na zona de classificação à Libertadores.
Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, definiu as metas do time após a eliminação na Libertadores e, por isso, não quer abrir mão de uma vitória fora de casa.
"Temos como meta ficar entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro e por isso mesmo estamos trabalhando para vencermos este jogo", disse.
O time para este compromisso ainda não foi definido. Mas o aspecto físico vai pesar, até porque no meio de semana tem clássico contra o Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil.
Como chega o Juventude para o confronto
O Juventude vem de uma vitória importante contra o Vasco, que vinha embalado após a goleada contra o Santos. No Alfredo Jaconi, os donos da casa venceram os cariocas por 2 a 0.
O técnico Thiago Carpini aposta na força coletiva. "O nosso progresso na competição vem da força do coletivo e da entrega que os jogadores estão conseguindo fazer dentro de campo. Apenas assim que estamos conseguindo sobressair", disse ele.
Carpini gostou da atuação diante do Vasco e com esses jogadores à disposição, deve repetir a escalação.
Histórico de confrontos
Os últimos cinco jogos entre as equipes mostram um equilíbrio, mas com mínima vantagem do Botafogo. São duas vitórias para o Botafogo, uma para o Juventude e dois empates.
Estatísticas
Botafogo no campeonato
- 5ª posição
- Oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas
- 23 gols marcados
- 11 gols sofridos
Juventude no campeonato
- 18ª posição
- Cinco vitórias, três empates e 11 derrotas
- 17 gols marcados
- 31 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Botafogo
John, Mateo Ponte, Alexander Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas, Jefferson Savarino e Álvaro Montoro; Matheus Martins e Arthur Cabral
Técnico: Davide Ancelotti
Provável escalação do Juventude
Jandrei, Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Mandaca; Caíque, Jadson, Luis Mandaca e Nenê; Emerson Batalla e Gabriel Taliari
Técnico: Thiago Carpini
Arbitragem
- Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
- Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
- VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Ficha técnica
Jogo: Juventude x Botafogo
Campeonato: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 24 de agosto de 2025, domingo
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul
Onde assistir: Cazé TV (YouTube), Record TV e Premiere (pay-per-view)