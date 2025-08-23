Johnny Walker nocauteia chinês e acaba com a zica do Brasil no UFC Xangai
Uma sina para lá de incômoda chegou ao fim na manhã deste sábado (23). Após oito meses, um brasileiro venceu uma luta principal no UFC contra um atleta estrangeiro. E o responsável por colocar um ponto final ao 'jejum' do país na temporada de 2025 foi Johnny Walker. No 'main event' em Xangai, na China, o meio-pesado (93 kg) do Rio de Janeiro surpreendeu e nocauteou Zhang Mingyang, atleta da casa, no segundo assalto.
Além de se tornar uma espécie de 'herói improvável' para o Brasil, já que surgia como zebra para o combate, Walker também encerrou um jejum pessoal, vencendo sua primeira luta principal da carreira dentro do Ultimate. Além disso, o striker colocou um ponto final na má fase, que perdurava nas últimas três rodadas dentro da liga presidida por Dana White. O triunfo sobre Zhang dá sobrevida para Johnny dentro da categoria até 93 kg.
"Eu só chutei, não sei o que está acontecendo aqui. Treino é treino e luta é luta. Somos amigos, a gente já se ajudou, mas nunca levei ele (Zhang) ao meu potencial completo. Meu chute é incrível, né? Tentei disputar o cinturão três vezes e não consegui. Quero chegar até o cinturão. Quero enfrentar o 'lendário' poder chinês (Blachowicz). Vocês viram o que o poder brasileiro é capaz de fazer. Foi uma grande vitória, o Zhang é muito resistente", declarou o brasileiro, ainda no octógono, logo após o triunfo.
A luta
Assim que começou o combate, Johnny mergulhou nas pernas de Zhang, mas acabou caindo por baixo no centro do octógono. Em posição de vantagem, o chinês aproveitou para golpear no 'ground and pound', mas com cautela. Em seguida, Walker conseguiu se reerguer e colocar o duelo de pé novamente. O brasileiro conteve o ímpeto de Mingyang buscando o clinch e colocando o oponente de costas para a grade. Johnny tentou uma nova queda, mas acabou contragolpeado com uma cotovelada que o balançou.
Na volta do segundo assalto, os atletas trocaram chutes baixos no centro do cage. Caminhando para frente, Zhang usou e abusou das sequências de 'jab e direto' para acuar Johnny. Mas com um chute na panturrilha, o brasileiro fez Mingyang sentir e ir ao solo. Sentindo o bom momento, Walker 'ligou a metralhadora' e, com uma saraivada de golpes de cima para baixo, obrigou o árbitro a interromper o confronto.
Confira abaixo todos os resultados do UFC Xangai:
Johnny Walker venceu Zhang Mingyang por nocaute técnico no segundo round
Aljamain Sterling venceu Brian Ortega por decisão unânime
Sergei Pavlovich venceu Waldo Cortes-Acosta por decisão unânime
Sumudaerji venceu Kevin Borjas por decisão unânime
Taiyilake Nueraji venceu Kiefer Crosbie por nocaute técnico no primeiro round
Gauge Young venceu Maheshate por decisão unânime
Charles Johnson venceu Lone'er Kavanagh por nocaute no segundo round
Rong Zhu venceu Austin Hubbard por decisão unânime
Kyle Daukaus venceu Michel Pereira por nocaute no primeiro round
Yi Zha venceu Westin Wilson por nocaute no primeiro round
Su Young You venceu Xiao Long por decisão unânime
Uran Satybaldiev venceu Diyar Nurgozhay por finalização no primeiro round
