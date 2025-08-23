Johnny Walker embolsa R$ 270 mil de bônus por Performance da Noite no UFC Xangai
Johnny Walker viveu um dia para eternizar na memória neste sábado (23). Além de acabar com a má fase pessoal com a vitória sobre Zhang Mingyang, o meio-pesado (93 kg) colocou um ponto final na 'zica' do Brasil em lutas principais na atual temporada. E, como se não bastasse, o striker do Rio de Janeiro ainda voltou para casa com o bolso cheio. Afinal de contas, foi um dos contemplados com o bônus de 'Performance da Noite' do UFC Xangai, embolsando a quantia extra de 50 mil dólares (R$ 270 mil).
A notícia foi divulgada pela própria organização momentos após o evento, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). O desempenho do brasileiro surpreendente. Cotado como zebra para o duelo, Walker surpreendeu e, com chutes na panturrilha, minou a base do rival chinês e abriu caminho para o triunfo via nocaute técnico no segundo assalto.
Algoz de Michel também leva bônus
Nem tudo foram flores para o 'Esquadrão Brasileiro' na China. Se por um lado, Johnny Walker brilhou na luta principal. Por outro, Michel Pereira amargou uma dura derrota no card preliminar. Nocauteado em menos de um minuto de luta, o 'Paraense Voador' viu seu mais recente algoz, Kyle Daukaus, também embolsar 50 mil dólares de bônus pela 'Performance da Noite'.
Ao todo, quatro atletas foram contemplados com o bônus. Além de Johnny e Daukaus, Charles Johnson e Uran Satybaldiev também voltaram para a casa de bolso cheio. O primeiro, americano, brilhou ao derrotar Lone'er Kavanagh por nocaute no segundo round. Enquanto o segundo, representante do Quirguistão, roubou a cena ao finalizar Diyar Nurgozhay na luta de abertura do UFC Xangai.
Confira abaixo todos os resultados do UFC Xangai:
Johnny Walker venceu Zhang Mingyang por nocaute técnico no segundo round
Aljamain Sterling venceu Brian Ortega por decisão unânime
Sergei Pavlovich venceu Waldo Cortes-Acosta por decisão unânime
Sumudaerji venceu Kevin Borjas por decisão unânime
Taiyilake Nueraji venceu Kiefer Crosbie por nocaute técnico no primeiro round
Gauge Young venceu Maheshate por decisão unânime
Charles Johnson venceu Lone'er Kavanagh por nocaute no segundo round
Rong Zhu venceu Austin Hubbard por decisão unânime
Kyle Daukaus venceu Michel Pereira por nocaute no primeiro round
Yi Zha venceu Westin Wilson por nocaute no primeiro round
Su Young You venceu Xiao Long por decisão unânime
Uran Satybaldiev venceu Diyar Nurgozhay por finalização no primeiro round
Ver essa foto no Instagram
Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok