Jogo do Internacional hoje (23) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

O Internacional visita o Cruzeiro hoje, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Amazon Prime Video (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Colorado chega pressionado após ser derrotado por 3 a 1 pelo Flamengo na última rodada. Além disso, a equipe comandada por Roger Machado tenta superar a eliminação recente para o mesmo rival na Libertadores.

Cruzeiro tenta reencontrar o caminho das vitórias. O time de Leonardo Jardim acumula dois jogos sem vencer, incluindo o empate por 1 a 1 contra o Mirassol na rodada passada.

Cruzeiro x Internacional -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 23 de agosto, às 18h30 (de Brasília)

23 de agosto, às 18h30 (de Brasília) Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Transmissão: Amazon Prime Video (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.