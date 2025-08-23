Topo

Jogo do Internacional hoje (23) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

Roger Machado comanda o Inter Imagem: DONALDO HADLICH/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

23/08/2025 10h00

O Internacional visita o Cruzeiro hoje, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Amazon Prime Video (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Colorado chega pressionado após ser derrotado por 3 a 1 pelo Flamengo na última rodada. Além disso, a equipe comandada por Roger Machado tenta superar a eliminação recente para o mesmo rival na Libertadores.

Cruzeiro tenta reencontrar o caminho das vitórias. O time de Leonardo Jardim acumula dois jogos sem vencer, incluindo o empate por 1 a 1 contra o Mirassol na rodada passada.

Cruzeiro x Internacional -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 23 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Amazon Prime Video (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

