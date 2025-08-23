Jogo do Internacional hoje (23) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo
O Internacional visita o Cruzeiro hoje, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Amazon Prime Video (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Colorado chega pressionado após ser derrotado por 3 a 1 pelo Flamengo na última rodada. Além disso, a equipe comandada por Roger Machado tenta superar a eliminação recente para o mesmo rival na Libertadores.
Cruzeiro tenta reencontrar o caminho das vitórias. O time de Leonardo Jardim acumula dois jogos sem vencer, incluindo o empate por 1 a 1 contra o Mirassol na rodada passada.
Cruzeiro x Internacional -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 23 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: Amazon Prime Video (streaming --de acordo com as condições da plataforma)
Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.