Jogo do Cruzeiro hoje (23) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo
O Cruzeiro recebe o Internacional na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Amazon Prime Video (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Cruzeiro quer continuar na briga pelo topo. O time de Leonardo Jardim segue na disputa pelas primeiras posições, mas não vence há duas rodadas. No jogo mais recente, empatou em 1 a 1 com o Mirassol.
Inter busca recuperação após eliminação. Após perder por 3 a 1 para o Flamengo no Brasileirão e ser eliminado pelo mesmo rival na Libertadores, o Colorado busca uma resposta imediata.
Cruzeiro x Internacional -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 23 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: Amazon Prime Video (streaming --de acordo com as condições da plataforma)
