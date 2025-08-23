Jogo do Cruzeiro hoje (23) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

O Cruzeiro recebe o Internacional na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Amazon Prime Video (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Cruzeiro quer continuar na briga pelo topo. O time de Leonardo Jardim segue na disputa pelas primeiras posições, mas não vence há duas rodadas. No jogo mais recente, empatou em 1 a 1 com o Mirassol.

Inter busca recuperação após eliminação. Após perder por 3 a 1 para o Flamengo no Brasileirão e ser eliminado pelo mesmo rival na Libertadores, o Colorado busca uma resposta imediata.

Cruzeiro x Internacional -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 23 de agosto, às 18h30 (de Brasília)

23 de agosto, às 18h30 (de Brasília) Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Transmissão: Amazon Prime Video (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.