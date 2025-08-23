Ituano vira sobre o Ypiranga e dorme na oitava posição da Série C

Topo

O Ituano venceu o Ypiranga neste sábado, por 2 a 1, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Neto Berola, com dois gols de pênalti, balançou as redes para os donos da casa, enquanto Ricardo Bueno abriu o placar para o time visitante.

Com o resultado positivo, o Ituano ultrapassou o próprio Ypiranga e assumiu provisoriamente a oitava colocação, com 24 pontos. No entanto, o Galo de Itu por Confiança ou Guarani, que se enfrentam nesta segunda-feira, e CSA.

O Ituano encerra a primeira fase da Série C no próximo sábado, quando visita o vice-líder Náutico, às 17h (de Brasília). O Ypiranga, por sua vez, enfrenta o Figueirense, no mesmo dia, em casa.

O jogo

O Ypiranga saiu na frente aos 20 minutos do primeiro tempo. Ricardo Bueno aproveitou cruzamento da direita, subiu mais alto que a defesa do Ituano e testou para o gol.

Neto Berola mudou o rumo da partida para os donos da casa na etapa final. Primeiro, aos três, converteu penalidade e descontou para o Ituano. Em seguida, aos 19, voltou a marcar de pênalti e deu a vitória ao time paulista.

