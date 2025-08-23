Topo

Inter de Limeira segura empate com Rio Branco-ES e avança às quartas da Série D

23/08/2025 18h19

A Inter de Limeira está nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, após vencer na ida por 1 a 0, a equipe paulista empatou sem gols com o Rio Branco-ES, no estádio Major Levy Sobrinho.

Com o resultado, o time interiorano segue sem perder no mata-mata e com apenas duas derrotas em toda a campanha na Série D. No primeiro embate eliminatório, a equipe passou pelo Marcílio Dias.

A Inter de Limeira, agora, aguarda a definição dos jogos para conhecer seu adversário nas quartas. Enquanto isso, a equipe vira a chave e foca no jogo de ida das oitavas de final da Copa Paulista, contra o Comercial, nesta terça-feira.

O jogo

A partida contou com poucas oportunidades para ambos lados. Ao todo, a Inter de Limeira acertou o gol do Rio Branco-ES apenas duas vezes e sofreu pouco perigo.

Veja os demais resultados da Série D

  • Aparecidense 0x2 Goiatuba

  • Barra FC 1×0 Ceilandia

