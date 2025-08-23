Gyokeres faz dois, Arsenal goleia Leeds e segue 100% no Campeonato Inglês

O Arsenal goleou o Leeds United, hoje, por 5 a 0, no Emirates Stadium, em Londres, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Os gols foram de Jurrién Timber (2 vezes), Bukayo Saka e Gyokeres (2 vezes), que balançou as redes pela primeira vez como jogador do clube londrino.

Com o resultado, o Arsenal manteve 100% de aproveitamento neste início de Campeonato Inglês, figurando na liderança da competição mesmo tendo o mesmo número de pontos do rival Tottenham, que bateu o poderoso Manchester City também neste sábado, por 2 a 0, já que tem um saldo de gols maior graças à goleada deste domingo.

Os gols

O Arsenal demorou para abrir o placar. O gol aconteceu aos 34 minutos, quando Declan Rice cobrou escanteio na cabeça de Timber, que completou no cantinho, sem chances para o goleiro.

Já nos acréscimos do primeiro tempo o Arsenal ampliou. Timber recebeu pela direita e deu passe em profundidade para Saka finalizar de dentro da área, soltando uma bomba, para aumentar a vantagem dos donos da casa.

No segundo tempo, Gyokeres, um dos reforços mais badalados desta janela de transferências, balançou as redes pela primeira vez como jogador do Arsenal. O atacante recebeu na esquerda, saiu costurando a marcação, levando para o meio, e bateu no cantinho, marcando um golaço.

Não satisfeitos, os Gunners transformaram a elástica vitória em goleada com mais um gol de Timber. Após cobrança de escanteio e bate-rebate dentro da área, o lateral completou para o gol do jeito que deu. A defesa do Leeds ainda tentou tirar em cima da linha, mas não conseguiu evitar que a bola balançasse as redes.

Antes do apito final ainda teve tempo para o Arsenal fazer o quinto gol. Dowman partiu para cima da marcação e foi derrubado dentro da área. O árbitro, sem titubear, marcou pênalti. Gyokeres foi para a bola e não desperdiçou, dando números finais à partida.