Grêmio empata com Ceará em jogo morno na Arena e empaca na tabela

O Grêmio empatou em 0 a 0 com o Ceará em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor recebeu o time cearense na Arena do Grêmio neste sábado às 21h e não conseguiu tirar a igualdade do placar.

Com o resultado, o time de Mano Menezes chega a 24 pontos no Brasileirão e permanece na 13ª colocação, à frente do Corinthians e uma atrás do rival Inter, que tem a mesma pontuação. Já o Ceará chega a 26 pontos e ocupa o 10º lugar na tabela de classificação.

As equipes voltam a campo no próximo fim de semana. O Ceará recebe o Juventude no próximo sábado às 16h (de Brasília), no Castelão. O Grêmio viaja ao Rio de Janeiro para duelar com o Flamengo no domingo às 16h, no Maracanã.

Times criam, mas perdem muitas oportunidades

O jogo foi marcado por várias chances perdidas dos dois lados. Alysson arriscou de fora e Edenilson perdeu um gol incrível de cabeça, enquanto Pedro Raul quase abriu o placar para o Ceará em grande jogada, parado por Volpi. Logo depois, Braithwaite acertou a trave, e a etapa terminou com a lesão de Balbuena após falta dura de Aylon. No segundo tempo, as equipes arriscaram menos. No fim da partida, Tiago Volpi fez uma defesa espetacular em uma das poucas chances claras criadas pelo Ceará na segunda etapa.

Lances de destaque

Pressão tricolor. O Grêmio começou o jogo pressionando bastante a equipe do Ceará. Aos 6 minutos do primeiro tempo, Braithwaite recebeu pela direita e disputou a bola com o goleiro, mas a arbitragem marcou impedimento.

Resposta do Vôzão. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Fabiano cruzou na área, a bola encontrou Pedro Raul, que recebeu sozinho, cara a cara com o goleiro, mas o lance foi anulado por impedimento.

Quase! Aos 20 minutos do primeiro tempo, Alysson carregou e finalizou de fora da área, mas o goleiro Bruno Ferreira conseguiu espalmar.

Inacreditável. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Pedro Raul driblou Balbuena com uma caneta, avançou livre na frente do gol, mas acabou se atrapalhando no domínio e perdeu a oportunidade clara.

Chegada do Ceará. Aos 20 minutos do segundo tempo, Paulo Baya, que havia acabado de entrar no jogo, recebeu na esquerda e finalizou de fora da área. O goleiro tricolor conseguiu fazer a defesa.

Defesa espetacular! Aos 31 minutos do segundo tempo, Tiago Volpe fez uma belíssima defesa depois de uma cobrança de escanteio do Ceará e desvio de Kannemann.

Impressionante. Aos 34 minutos do segundo tempo, André tentou finalizar, a defesa do Ceará se atrapalhou e Braithwaite aproveitou para finalizar, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Ficha técnica:

Grêmio 0 X 0 Ceará

Data e horário: 23 de agosto de 2025, às 21h (de Brasília).

Competição: 21ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda.

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis, Douglas Pagung.

VAR: Rodolpho Toski Marques.

Cartões amarelos: Willian Machado (CEA); Alex Santana, Kannemann (GRE).

Grêmio: Tiago Volpi, Marcos Rocha, Balbuena (Wagner Leonardo), Kannemann, Marlon, Alex Santana, Cuéllar, Edenilson (Riquelme), Alysson, Cristian Olivera (André), Braithwaite (Jardiel). Técnico: Mano Menezes.

Ceará: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Rafael Ramos, Richardson (Lucas Mugni), Diego, Lourenço (Lucas Lima), Galeano (Rodriguinho), Pedro Raul (Pedro Henrique), Aylon (Paulo Baya). Técnico: Léo Condé.