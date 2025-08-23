Grêmio enfrenta Ceará em busca da segunda vitória seguida e reação no Brasileirão

Depois de uma vitória reabilitadora, o Grêmio volta a campo para tentar consolidar a reação no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 21h, recebe o Ceará em sua arena, em Porto Alegre (RS), pela 21ª rodada. O adversário também busca o segundo triunfo seguido, mas vem de eliminação no meio de semana.

Após perder por 1 a 0 para Fluminense e Sport, o Grêmio se reabilitou com importante vitória diante do Atlético-MG, por 3 a 1, fora de casa. Assim, chegou a 23 pontos e subiu para o 13º lugar.

Agora, tem mais uma oportunidade para conseguir duas vitórias seguidas, algo que só aconteceu uma vez nesta edição, quando bateu o Bahia, por 1 a 0, e Juventude, por 2 a 0, entre o fim de maio e começo de junho. O tricolor gaúcho ainda tem um jogo atrasado, diante do Botafogo, pela 16ª rodada.

Apesar do bom resultado na última rodada, o técnico Mano Menezes fará várias alterações no time. Carlos Vinícius e Dodi estão suspensos, enquanto Villasanti teve grave lesão e não joga mais na temporada.

Por outro lado, o volante Noriega e o lateral-direito Marcos Rocha estão regularizados, mas apenas o segundo deve ser titular. Alex Santana será o escolhido para formar trio de volantes com Cuéllar e Edenilson.

Mano comemorou a reação gremista, principalmente no futebol apresentado. "O problema estava em nós. Nós é que tínhamos que fazer algo diferente daquilo que nós vínhamos fazendo. Perder ou ganhar é do jogo, mas sempre temos que entregar um bom jogo de futebol."

O Ceará passou por uma sequência ingrata ao enfrentar nada menos do que quatro times do G-6. Perdeu para o Mirassol, por 2 a 0, venceu o Cruzeiro, por 2 a 1, empatou com o Flamengo, por 1 a 1, e voltou a ser derrotado pelo Palmeiras, por 2 a 1.

Na última rodada, porém, se reabilitou ao fazer 1 a 0 no Red Bull Bragantino, em casa, chegando a 25 pontos, em décimo lugar. Os cearenses também têm um jogo atrasado, diante do Fluminense, pela 12ª rodada. No meio de semana, o Ceará foi superado pelo Bahia, por 1 a 0, e foi eliminado nas semifinais da Copa do Nordeste.

Léo Condé também terá problemas para montar a escalação do Ceará. O volante Fernando Sobral está suspenso, o atacante Fernandinho em tratamento e o goleiro Fernando Miguel em transição física.

Por outro lado, vários jogadores que não participaram do jogo da Copa do Nordeste se juntaram à delegação, como o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o zagueiro Marcos Victor, que devem ser titulares. Recém-contratados, o volante Zanocelo e os atacantes Paulo Baya e Rodriguinho também integram a lista.

Mesmo com a eliminação na Copa do Nordeste, Condé viu um grande ponto positivo para a sequência do Brasileirão. "Duro golpe, mas o Bahia é um dos melhores times do Brasil e jogamos de igual para igual. Esse é o alento que fica para o restante do Campeonato Brasileiro."

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X CEARÁ

GRÊMIO - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Alex Santana e Edenilson; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera. Técnico: Mano Menezes.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Aylon. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).