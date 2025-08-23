Topo

Goiás x América-MG pela Série B do Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

23/08/2025 08h00

Neste sábado, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás recebe o América-MG, às 18h (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia-GO.

Onde assistir Goiás x América-MG?

TV Fechada: ESPN e SportyNet

Streaming: Disney +

Aplicativo: Kwai



Provável Escalação do Goiás

Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Lillean Lepo; Juninho, Rafael Gava (Marcão) e Moraes; Jajá, Arthur Caíke e Wellington Rato.

Técnico: Vagner Mancini.

Provável Escalação do América-MG

Cássio; Ricardo Silva, Lucão e Júlio César; Maguinho, Miquéias, Miguelito, Yago Souza e Paulinho; Figueiredo e Willian Bigode.

Técnico: Alberto Valentim.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS X AMÉRICA-MG

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia-GO

Data: 23 de agosto de 2025 (Sábado)

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Lillean Lepo; Juninho, Rafael Gava (Marcão) e Moraes; Jajá, Arthur Caíke e Wellington Rato.

Técnico: Vagner Mancini.

Provável escalação da América-MG: Cássio; Ricardo Silva, Lucão e Júlio César; Maguinho, Miquéias, Miguelito, Yago Souza e Paulinho; Figueiredo e Willian Bigode.

Técnico: Alberto Valentim.

