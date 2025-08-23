Goiás x América-MG pela Série B do Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Neste sábado, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás recebe o América-MG, às 18h (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia-GO.Onde assistir Goiás x América-MG?
TV Fechada: ESPN e SportyNet
Streaming: Disney +
Aplicativo: Kwai
Foto: Divulgação / 365Scores
FICHA TÉCNICA
GOIÁS X AMÉRICA-MG
Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia-GO
Data: 23 de agosto de 2025 (Sábado)
Horário: 18h (de Brasília)
Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)
Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
