Goiás vence o pressionado América-MG e assume a liderança da Série B

O Goiás está de volta à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Esmeraldino venceu o América-MG por 1 a 0, na Serrinha, em Goiânia (GO), pela 23ª rodada do torneio.

O gol decisivo saiu aos oito minutos do segundo tempo. Após finalização de Wellington Rato, Rafa Barcelos tentou cortar, mas mandou contra a própria meta.

Com o resultado, portanto, o Goiás pulou para a liderança, com 44 pontos, um a mais que o Coritiba, que empatou nesta tarde.

Já Coelho está há nove jogos sem vencer e amarga a 16ª posição, com 22 pontos, assim como o Volta Redonda, que abre a zona do rebaixamento. O time, porém, ainda pode entrar no Z4, já que todos os times abaixo estão com um jogo a menos.

O Goiás volta a campo no sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Botafogo-SP, pela 24ª rodada da Série B. O América-MG, por sua vez, só entra em ação no dia 2 de setembro (terça-feira), contra o Avaí, em casa.