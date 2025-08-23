Goiás ganha do América-MG e assume a liderança isolada da Série B
O Goiás venceu o América-MG por 1 a 0 neste sábado, em partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO). O gol do triunfo foi marcado por Rafa Barcelos, que desviou às próprias redes, garantindo os três pontos e a liderança isolada para a equipe esmeraldina.
Com o resultado, o Goiás chegou aos 44 pontos, superando o Coritiba, que tem 43 após ter empatado por 0 a 0 com o Remo, nesta tarde, no Paraná. O América-MG, por sua vez, permanece com 22 e ocupa a 16ª posição, podendo entrar na zona de queda no desfecho da rodada.
No primeiro tempo, a partida apresentou poucas chances claras. O América-MG teve uma oportunidade com Figueiredo, que ficou frente a frente com Messias, mas demorou para finalizar e viu a defesa se recuperar.
O Goiás também criou perigo quando Jajá recebeu passe de Moraes, dominou dentro da área, mas finalizou por cima do gol. A etapa inicial foi marcada pelo equilíbrio e pela dificuldade de ambos os times em transformar a posse de bola em finalizações efetivas.
No segundo tempo, o Goiás abriu o placar aos oito minutos após desvio de Rafa Barcelos contra o próprio gol. O América-MG tentou reagir e pressionou a equipe da casa, com Miquéias cabeceando nas mãos do goleiro Tadeu logo aos seis minutos, mas sem sucesso.
Com o avanço do confronto, o Goiás passou a trocar passes com mais tranquilidade e se fechou defensivamente diante da tentativa do rival de buscar o empate, que não conseguiu criar chances reais de finalização.
Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o Botafogo-SP na Serrinha, sábado, às 18h30. O América-MG recebe o Avaí no Independência na terça-feira (2), às 19h, buscando retomar pontos importantes para se manter fora do Z-4.
FICHA TÉCNICA
GOIÁS 1 X 0 AMÉRICA-MG
GOIÁS - Tadeu; Diego, Messias, Titi e Willian Lepo; Marcão, Juninho e Rafael Gava (Arthur Caíke); Wellington Rato (Gonzalo Freitas), Jajá (Welliton) e Moraes (Esli García). Técnico: Vagner Mancini.
AMÉRICA-MG - Cássio; Maguinho, Ricardo Silva, Lucão e Rafa Barcelos (Elizari); Paulinho, Julio Cezar (Titi Ortiz), Miquéias e Yago Souza (Miguelito); Figueiredo (Stênio) e Willian (Arthur Sousa). Técnico: Alberto Valentim.
GOL - Rafa Barcelos (contra), aos oito minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Diego Caito e Moraes (Goiás); Julio Cezar e Miquéias (América-MG).
ÁRBITRO - Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS).
RENDA - R$ 124.630,00.
PÚBLICO - 7.730 torcedores.
LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).