Ginástica rítmica: conjunto do Brasil usa hit histórico para bombar Mundial

O conjunto da ginástica rítmica chega para o Mundial, sediado no Brasil pela primeira vez, sob um mix de expectativa e pressão — resultado das conquistas recentes que colocam o grupo como um dos favoritos ao título.

Uma das grandes apostas das brasileiras na competição de hoje está nas músicas escolhidas para a série, em especial uma, que é hit histórico no país, uma espécie de hino paralelo.

Após gerar grande repercussão mundo afora com apresentação que garantiu o ouro para as brasileiras na etapa de Portimão (Portugal), a canção "Evidências" é uma das armas para equipe formada por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves fazerem valer o "fator casa".

Sucesso sertanejo da dupla Chitãozinho & Xororó, a música é a primeira do gênero a ser utilizada pela seleção da ginástica rítmica. A escolha da treinadora Camila Ferezin tinha como grande objetivo fazer o público soltar a voz junto à coreografia, pensada justamente para o Mundial no Brasil. Mas para que o plano funcionasse, seria necessário realizar algumas adaptações.

Pensamos muito em como poderíamos fazer para uma música sertaneja ter a característica que a ginástica rítmica pede. Graças a Deus, a gente tem um super produtor que faz as nossas músicas, que é o Otávio. A gente entrou no estúdio e ficou lá até ele desenvolver essa composição maravilhosa. E vou confessar que foi muito mais fácil do que eu imaginava.

Camila Ferezin

O processo de decisão das músicas que serão utilizadas nas coreografias é sempre feito em conjunto. Geralmente, as ideias partem da comissão técnica e, em seguida, atletas dão seus pitacos — que costumam, inclusive, mudar algumas coisas.

A escolha por "Evidências", apesar de gerar certo receio entre as atletas inicialmente, foi bem aceita quando elas escutaram o novo arranjo. Treinada por Ferezin há dez anos, a capitã do conjunto Duda Arakaki afirma que internamente não esperava-se que a canção ia alcançar tamanho sucesso nas apresentações fora do Brasil.

A gente não sabia exatamente se as pessoas lá de fora iam se adaptar tão bem quanto os brasileiros, porque os brasileiros a gente sabia que iam gostar. Mas no final deu muito certo com todo mundo. Acredito que fez sucesso porque o contexto da nossa série acabou ficando muito diferente do resto com uma música sertaneja.

Duda Arakaki

É com o hit da dupla Chitãozinho e Xororó na série mista (arco e bola), e com uma junção de canções que celebram a brasilidade para a série simples (fitas), que o conjunto pretende estremecer hoje as arquibancadas da Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Mundial de Ginástica Rítmica

Onde: Arena 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro

Até quando? A competição vai até domingo (24)

Programação

23 de agosto

14h às 16h30 Final Geral - Conjunto Grupo A

17h às 19h Final Geral - Conjunto Grupo B

24 de agosto

11h às 11h35 - Final Arco

11h40 às 12h15 - Final Bola

12h50 às 13h35 - Final 5 Fitas

14h às 14h35 - Final Maças

14h40 às 15h15 - Final Fita

15h50 às 16h35 - Final 3 Bolas e 2 Arcos

Ainda há ingressos? Há ingressos disponíveis, sendo a maioria pertencente ao terceiro lote. Os bilhetes estão sendo comercializados através do site Ingresse.com.

Preços:

23/8

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 492,48 + taxas

Setor B - inteira: R$ 388,80 + taxas / meia: esgotado

Setor C - inteira: esgotado / meia: esgotado

24/8

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 583,20 + taxas / meia: esgotado

Setor B - inteira: R$ 492,48 + taxas / meia: esgotado

Setor C - inteira: esgotado / meia: esgotado