Topo

Esporte

Ginástica rítmica: conjunto do Brasil usa hit histórico para bombar Mundial

"Evidências", música de Chitãozinho & Xororó, será utilizada por conjunto brasileiro - Melogym/CBG
"Evidências", música de Chitãozinho & Xororó, será utilizada por conjunto brasileiro Imagem: Melogym/CBG
do UOL

André Zajdenweber

Colaboração para o UOL

23/08/2025 05h30

O conjunto da ginástica rítmica chega para o Mundial, sediado no Brasil pela primeira vez, sob um mix de expectativa e pressão — resultado das conquistas recentes que colocam o grupo como um dos favoritos ao título.

Uma das grandes apostas das brasileiras na competição de hoje está nas músicas escolhidas para a série, em especial uma, que é hit histórico no país, uma espécie de hino paralelo.

Relacionadas

Mundial de Ginástica no Brasil uniu América do Sul e abriu portas a países

Novo código da ginástica rítmica pode ajudar conjunto brasileiro no Mundial

Após gerar grande repercussão mundo afora com apresentação que garantiu o ouro para as brasileiras na etapa de Portimão (Portugal), a canção "Evidências" é uma das armas para equipe formada por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves fazerem valer o "fator casa".

Sucesso sertanejo da dupla Chitãozinho & Xororó, a música é a primeira do gênero a ser utilizada pela seleção da ginástica rítmica. A escolha da treinadora Camila Ferezin tinha como grande objetivo fazer o público soltar a voz junto à coreografia, pensada justamente para o Mundial no Brasil. Mas para que o plano funcionasse, seria necessário realizar algumas adaptações.

Pensamos muito em como poderíamos fazer para uma música sertaneja ter a característica que a ginástica rítmica pede. Graças a Deus, a gente tem um super produtor que faz as nossas músicas, que é o Otávio. A gente entrou no estúdio e ficou lá até ele desenvolver essa composição maravilhosa. E vou confessar que foi muito mais fácil do que eu imaginava.
Camila Ferezin

O processo de decisão das músicas que serão utilizadas nas coreografias é sempre feito em conjunto. Geralmente, as ideias partem da comissão técnica e, em seguida, atletas dão seus pitacos — que costumam, inclusive, mudar algumas coisas.

A escolha por "Evidências", apesar de gerar certo receio entre as atletas inicialmente, foi bem aceita quando elas escutaram o novo arranjo. Treinada por Ferezin há dez anos, a capitã do conjunto Duda Arakaki afirma que internamente não esperava-se que a canção ia alcançar tamanho sucesso nas apresentações fora do Brasil.

A gente não sabia exatamente se as pessoas lá de fora iam se adaptar tão bem quanto os brasileiros, porque os brasileiros a gente sabia que iam gostar. Mas no final deu muito certo com todo mundo. Acredito que fez sucesso porque o contexto da nossa série acabou ficando muito diferente do resto com uma música sertaneja.
Duda Arakaki

É com o hit da dupla Chitãozinho e Xororó na série mista (arco e bola), e com uma junção de canções que celebram a brasilidade para a série simples (fitas), que o conjunto pretende estremecer hoje as arquibancadas da Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Mundial de Ginástica Rítmica

Onde: Arena 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro

Até quando? A competição vai até domingo (24)

Programação

23 de agosto

14h às 16h30 Final Geral - Conjunto Grupo A
17h às 19h Final Geral - Conjunto Grupo B

24 de agosto

11h às 11h35 - Final Arco
11h40 às 12h15 - Final Bola
12h50 às 13h35 - Final 5 Fitas
14h às 14h35 - Final Maças
14h40 às 15h15 - Final Fita
15h50 às 16h35 - Final 3 Bolas e 2 Arcos

Ainda há ingressos? Há ingressos disponíveis, sendo a maioria pertencente ao terceiro lote. Os bilhetes estão sendo comercializados através do site Ingresse.com.

Preços:

23/8

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 492,48 + taxas
Setor B - inteira: R$ 388,80 + taxas / meia: esgotado
Setor C - inteira: esgotado / meia: esgotado

24/8

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 583,20 + taxas / meia: esgotado
Setor B - inteira: R$ 492,48 + taxas / meia: esgotado
Setor C - inteira: esgotado / meia: esgotado

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Ludmila faz hat-trick mais rápido da história da liga feminina dos EUA

Goiás x América-MG pela Série B do Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Levante x Barcelona: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Espanhol

DC United x Inter Miami: Onde assistir e escalações do jogo pela MLS

Milan x Cremonese: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Italiano

Coritiba e Goiás vão jogar em casa de olho na liderança da Série B

Pressionado após eliminação, Internacional encara Cruzeiro que mira o topo da tabela

Veja números de Maílton, lateral direito acertado com o São Paulo

Baliza a zero: Palmeiras atinge marca que não alcançava desde maio

Transmissão ao vivo de Manchester City x Tottenham pelo Inglês: veja onde assistir

Fluminense 'roda o time' diante do Red Bull Bragantino de olho na Copa do Brasil