Fuga do Z4 e evolução defensiva: as missões de Vojvoda no Santos

Vojvoda, ex-técnico do Fortaleza, é o novo comandante do Santos - Marco Miatelo/AGIF
Vojvoda, ex-técnico do Fortaleza, é o novo comandante do Santos Imagem: Marco Miatelo/AGIF

23/08/2025 06h00

O Santos vive um momento delicado no Brasileirão e agora aposta em Vojvoda para se reerguer. Com 29 gols sofridos, a defesa do Peixe é a terceira pior da competição, superando apenas Juventude (38) e Fortaleza (31), números que evidenciam a necessidade urgente de ajustes defensivos.

O setor em questão se encontra ainda mais enfraquecido, já que o zagueiro Basso e o volante William Arão, contratado para disputar titularidade, se recuperam de lesão. Essa ausência de peças-chave também contribui diretamente para a fragilidade defensiva da equipe.

O estopim da crise veio na última rodada, quando o Santos foi goleado por 6 a 0 pelo Vasco, no Morumbis, resultado que levou à demissão de Cleber Xavier.

A equipe, que soma 21 pontos e ocupa o 15º lugar da tabela, vê a zona de rebaixamento se aproximar, o que torna a missão de Vojvoda ainda mais urgente.

O novo técnico terá como principais objetivos reorganizar a defesa, encontrar consistência nas transições e, ao mesmo tempo, buscar pontos para se distanciar do Z4.

Enquanto ainda não estreia oficialmente, Matheus Bachi comanda os treinos e ficará à beira do campo no confronto contra o Bahia, neste domingo, pela 21ª rodada. A expectativa é que Juan Pablo Vojvoda faça sua primeira partida na Vila Belmiro diante do Fluminense, no dia 31 (domingo).

