Freytes lamenta gols no início na derrota do Fluminense

23/08/2025 18h34

O Fluminense viu sua sequência positiva acabar neste sábado. Os tricolores foram derrotados pelo Bragantino por 4 a 2, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o zagueiro Freytes analisou a partida.

Freytes lamentou os dois gols nos primeiros minutos. Além disso, o defensor destacou que o Fluminense precisa somar mais pontos na Série A.

"Acho que foi uma partida muito complicada. Começou com os dois gols contra. Sabíamos que seria difícil nos primeiros 15 minutos. É um ponto a corrigir. Sabemos que temos que fazer mais no Brasileiro, somar mais pontos no campeonato para não nos complicarmos no final" disse o zagueiro, em entrevista ao Premiere.

Com menos de cinco minutos de jogo, o Fluminense perdia por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino. O Tricolor das Laranjeiras conseguiu reagir, mas não foi o suficiente para buscar o empate em Bragança.

Com o resultado, o Fluminense perdeu a chance de encostar no G-4 do Campeonato Brasileiro e segue na nona posição, com 27 pontos. Na próxima rodada, os cariocas visitam o Santos, no domingo, às 16h (de Brasília) na Vila Belmiro.

Antes disso, o Fluminense visita o Bahia pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. As duas equipes entram em campo nesta quinta-feira, às 19h30, na Arena Fonte Nova.

