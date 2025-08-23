Topo

Fortaleza x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

23/08/2025 20h00

Fortaleza e Mirassol se enfrentam na tarde deste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O duelo é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Fortaleza x Mirassol ao vivo?

  • Pay-per-view: Premiere

Como chega o Fortaleza para o confronto

O Fortaleza atravessa um momento conturbado após a eliminação na Libertadores para o Vélez Sarsfield, na última terça-feira. No Brasileirão, a situação também é delicada. Nas últimas quatro partidas, a equipe somou apenas um empate e sofreu três derrotas, incluindo a mais recente, por 2 a 1 diante do Fluminense, fora de casa.

Atualmente, a equipe comandada por Renato Paiva amarga a vice-lanterna da competição, com 15 pontos.

Como chega o Mirassol para o confronto

O Mirassol também atravessa uma fase difícil no Brasileirão. A equipe do interior paulista vem de uma derrota fora de casa para o Flamengo, por 2 a 1, e de um empate em seus domínios diante do Cruzeiro, por 1 a 1.

Ainda assim, a campanha é positiva. O Leão Caipira ocupa a sexta colocação, com 29 pontos conquistados.

Histórico do confronto 

Mateus Lotif

Fortaleza e Mirassol se enfrentaram apenas uma vez na história: no duelo válido pelo primeiro turno do Brasileirão, realizado em 6 de abril, que terminou empatado em 1 a 1, no interior paulista.

Estatísticas

Fortaleza no campeonato

  •  Três vitórias, seis empates e dez derrotas

  •  19 gols marcados 

  • 31 gols sofridos

  • Artilheiro: Breno Lopes, Deyverson e Lucero, todos com três gols

Mirassol no campeonato

  •  Sete vitórias, oito empates e três derrotas

  • 29 gols marcados (média de 1 gol por jogo)

  • 19 gols sofridos

  • Artilheiro: Reinaldo, com sete gols

Prováveis escalações

Para o confronto, o técnico Rafael Paiva não contará com Brítez, Kervin e Breno Lopes, que levaram o terceiro cartão amarelo na derrota para o Fluminense e agora cumprem suspensão automática.

Além deles, Moisés (problema muscular) João Ricardo e Brenno (ambos com dedo fraturado), Pochettino (estiramento do ligamento colateral do joelho), Matheus Pereira e Benjamin Kuscevic (ambos com lesão na coxa) seguem no departamento médico do clube.

Por fim, Deyverson e Zé Welisson foram afastados do grupo e não devem mais ser utilizados.

Do outro lado, o Mirassol também chega desfalcado. Gabriel, Da Silva, Matheus Sales e Rafa Silva seguem no departamento médico e não viajaram com a delegação.

Provável escalação do Fortaleza

FORTALEZA: Helton Leite; Tinga, Gustavo Mancha, Gastón Ávila e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Rosetto e Lucca Prior; Herrera, Yago Pikachu e Lucero

Técnico: Renato Paiva

Provável escalação do Mirassol

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa

Técnico: Rafael Guanaes

Arbitragem

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Wagner Reway (SC)

Ficha técnica 

Jogo: Fortaleza x Mirassol

Campeonato: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 24 de agosto de 2025, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

