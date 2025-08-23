Fluminense 'roda o time' diante do Red Bull Bragantino de olho na Copa do Brasil

Mesmo disputando três competições ao mesmo tempo, o Fluminense quer dar sequência ao bom momento que vive na atual temporada. Após vencer o América de Cali por 2 a 0, no Rio, e avançar às quartas de final da Copa Sul-Americana, o time carioca já 'muda a chave' e enfrenta o Red Bull Bragantino, neste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, a partir das 16h.

O time carioca ostenta uma invencibilidade de sete partidas, com três vitórias seguidas. E sabe que, com um novo triunfo, pode encostar nas primeiras posições para voltar a sonhar com o G-6. O elenco comandado por Renato Gaúcho ocupa a oitava posição, com 27 pontos, dois atrás do Mirassol, que abre a zona privilegiada.

Embora as quartas da Sul-Americana estejam previstas somente para a segunda quinzena de setembro, o Fluminense vai ter compromisso importante na próxima quinta-feira, quando atuará pelas quartas da Copa do Brasil diante do Bahia, na Fonte Nova, em Salvador (BA).

O técnico Renato Gaúcho já avisou que vai seguir o seu planejamento, poupando alguns jogadores, mas mantendo uma espinha dorsal para deixar o time competitivo. "Ainda não priorizamos nenhuma competição, porque no momento, vemos condições de chegar em todas. Sempre falo com o presidente que procuramos ir bem no Brasileirão e avançar nas copas. Se chegarmos a uma semifinal, começaremos a repensar, mas não neste momento. Estou rodando o grupo para seguirmos bem nas três."

Na prática, significa que o time deve ser escalado com a base que vem atuando nos últimos jogos do Brasileirão, com alguns titulares ficando como opção no banco de reservas. A escalação tem saído sempre após uma avaliação física e clínica individualizada de cada jogador.

O zagueiro Freytes cumpriu suspensão automática na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, porém, a tendência é que Manoel e o jovem Davi Schuindt sigam formando a dupla de zaga. A intenção é poupar os volantes Martinelli e Bernal, tanto que Nonato, recuperado de lesão na perna esquerda, vira opção como Lima, para jogar ao lado de Paulo Henrique Ganso.

A baixa principal pode ser Germán Cano, porque ele sofreu uma entorse no joelho direito e preocupa os médicos. John Kennedy, de volta ao clube, pode ganhar uma oportunidade no ataque ao lado de Keno. Na direita a posição é disputada por Santiago Moreno, que pode, enfim, estrear, e Soteldo, recuperado de lesão muscular. O zagueiro Igor Rabello, ex-Atlético-MG, apresentado na sexta-feira, também está à disposição.

Mesmo com boas opções no elenco, seguem de fora os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, além do volante Otávio. Todos machucados e sem previsão de breve retorno.

Enquanto isso, o Red Bull Bragantino tenta se recuperar na competição. Depois de um início positivo, quando ficou perto da liderança, entrou numa queda vertical. Não vence há sete jogos, com um empate e seis derrotas consecutivas, a última para o Ceará, por 1 a 0, em Fortaleza. Com 27 pontos ocupa a nona posição, ficando atrás do Fluminense pelo saldo de gol: -1 a -4.

O técnico Fernando Seabra e os jogadores entram em campo pressionados pelos maus resultados. O time não sai de campo sem ser vazado desde 31 de maio, quando bateu o Vasco por 2 a 0 fora de casa.

O volante Gabriel cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e deve ser substituído pelo jovem Fabinho. Matheus Fernandes também é opção. O atacante Lucas Barbosa, também suspenso, pode dar espaço para Nacho Laquintana, que começou o campeonato como titular, mas depois perdeu a posição. Isidro Pitta, que poderia ser opção, está machucado, e puxa a fila no departamento médico ao lado do zagueiro Eduardo, dos laterais-direitos Agustín Sant'Anna e Hurtado, do lateral-esquerdo Juninho Capixaba, e do atacante Vinicinho. Fernando, que também seria opção para o setor ofensivo, está em transição e aumenta a lista de desfalques.

Diante dos problemas com lesões, especialmente na defesa, Fernando Seabra confirmou que a diretoria está em busca de zagueiros no mercado. "A quantidade de lesões que aconteceram nos prejudicaram bastante. Por isso contratamos o lateral-esquerdo Vanderlan (ex-Palmeiras) e estamos no mercado em busca de mais um zagueiro", explicou. Mas, por enquanto, a meta é vencer.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X FLUMINENSE

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Fabinho (Matheus Fernandes), Eric Ramires e Praxedes; Laquintana, Eduardo Sasha e Jhon Jhon. Técnico: Fernando Seabra.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Davi Schuindt, Manoel e Gabriel Fuentes; Bernal, Lima (Nonato) e PH Ganso; Soteldo (Santi Moreno), John Kennedy e Keno. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR)

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).