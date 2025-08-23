Fissurado em atacar, Filipe Luís não levou gol em 60% dos jogos no Flamengo

Apesar do DNA ofensivo, os números defensivos do Flamengo de Filipe Luís impressionam.

O que aconteceu

O time não levou gol em 60% dos jogos desde que Filipe assumiu o Fla.

São 63 partidas e apenas 35 gols sofridos. No Campeonato Brasileiro, onde é líder isolado, o Flamengo tem a melhor defesa e o melhor ataque.

Vocês já me conhecem bem, a fase defensiva é fundamental, ganha campeonatos. Damos um valor tremendo, mas esses números concretos demonstram muito a qualidade defensiva dos meus jogadores Filipe Luís

O sistema defensivo do estilo do Flamengo começa com a marcação pressão dos homens de frente.

Filipe não esconde de ninguém. Seu objetivo é tentar "amassar" os adversários o máximo de tempo que puder durante os 90 minutos, o que ele chama de "DNA do Flamengo".

Mas em termos de zaga, os defensores rubro-negros têm sido convocados para a seleção brasileira, com destaque para Danilo e Léo Ortiz. Léo Pereira pode pintar na próxima lista de Ancelotti.

No confronto contra o Internacional, pelas oitavas de final da Libertadores, o Flamengo foi soberano. Não foi vazado nas duas partidas e venceu ambas: 1 a 0, no Maracanã, e 2 a 0, no Beira-Rio.

O time terá cerca de um mês até o duelo com o Estudiantes (ARG), pelas quartas de final, e pode se concentrar exclusivamente no Brasileirão.