Ferroviária x Volta Redonda pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e histórico de confrontos

A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Ferroviária e Volta Redonda medem forças neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena da Fonte Luminosa, em compromisso válido pela 23ª rodada da competição nacional.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas e histórico de confrontos.

Onde assistir Ferroviária x Volta Redonda ao vivo?

Streaming : Disney+



Alô, @MrAncelotti! Está convidado para Ferroviária x Volta Redonda, na Fonte Luminosa nesse domingo, 24/08, 18h30. Por sinal, você já conhece o Carlão? Venha prestigiar um dos possíveis atacantes do hexa! https://t.co/0gEOBbJJ3R ? Ferroviária (@afeoficial) August 20, 2025

Como chega a Ferroviária para o confronto

Embalada na Série B, a Ferroviária vem de uma vitória diante do Atlético-GO por 3 a 1, fora de casa, e está há cinco jogos sem perder na competição.

Como chega o Volta Redonda para o confronto

O Volta Redonda, por sua vez, foi derrotado pelo CRB por 1 a o na última rodada e não vence há três partidas.

Histórico de confrontos

As equipes se enfrentaram apenas duas vezes na história. A partida mais recente foi no primeiro turno da Série B do Brasileiro e terminou empatada por 0 a 0, enquanto a outra, também pela competição nacional, aconteceu em 2024, com goleada da Ferroviária por 5 a 1.

Estatísticas

Ferroviária no campeonato

11ª posição

Sete vitórias, oito empates e sete derrotas

25 gols marcados

24 gols sofridos

Volta Redonda no campeonato

17ª posição

Cinco vitórias, sete empates e dez derrotas

14 gols marcados

24 gols sofridos

Arbitragem

Árbitro : Luiz Augusto Silveira Tisne

: Luiz Augusto Silveira Tisne Assistentes : Henrique Neu Ribeiro e Alexandre de Medeiros Lodetti

: Henrique Neu Ribeiro e Alexandre de Medeiros Lodetti VAR: Heber Roberto Lopes

Ficha técnica

