Ferroviária x Volta Redonda pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e histórico de confrontos

23/08/2025 20h00

A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Ferroviária e Volta Redonda medem forças neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena da Fonte Luminosa, em compromisso válido pela 23ª rodada da competição nacional.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas e histórico de confrontos.

Onde assistir Ferroviária x Volta Redonda ao vivo?

    • Streaming: Disney+

Como chega a Ferroviária para o confronto

Embalada na Série B, a Ferroviária vem de uma vitória diante do Atlético-GO por 3 a 1, fora de casa, e está há cinco jogos sem perder na competição.

Como chega o Volta Redonda para o confronto

O Volta Redonda, por sua vez, foi derrotado pelo CRB por 1 a o na última rodada e não vence há três partidas.

Histórico de confrontos

As equipes se enfrentaram apenas duas vezes na história. A partida mais recente foi no primeiro turno da Série B do Brasileiro e terminou empatada por 0 a 0, enquanto a outra, também pela competição nacional, aconteceu em 2024, com goleada da Ferroviária por 5 a 1.

Estatísticas

Ferroviária no campeonato

  • 11ª posição

  • Sete vitórias, oito empates e sete derrotas

  • 25 gols marcados

  • 24 gols sofridos

Volta Redonda no campeonato

  • 17ª posição

  • Cinco vitórias, sete empates e dez derrotas

  • 14 gols marcados

  • 24 gols sofridos

Arbitragem

  • Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne

  • Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Alexandre de Medeiros Lodetti

  • VAR: Heber Roberto Lopes

Ficha técnica 

Jogo: Ferroviária x Volta Redonda

Campeonato: 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 24 de agosto de 2025, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena da Fonte Luminosa

Onde assistir: Disney+

